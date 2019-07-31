Как близнецы: Виторган поразил зеркальной схожестью с Малаховым

Актер поделился с поклонниками фото в необычном образе. Максим Виторган предстал с темными длинными волосами и в солнцезащитных очках. В кадре знаменитость пьет напиток через трубочку.
"Не успел начаться отпуск, а выгляжу уже отдохнувшим", – с юмором отметил в комментарии к снимку бывший муж Ксении Собчак. Пост звезды театра и кино понравился пользователям соцсети.
Подписчики сразу заметили, что Максим Виторган в таком виде очень похож на популярного телеведущего Андрея Малахова. "Показалось, Малахов", "Ничего себе, думаю, у Малахова лицо вытянулось", "Открыв ленту, я, было дело, подумала, это Малахов. Пригляделась – нет, это Вы, Максим", – написали фолловеры актера. Также его сравнили с Джоном Траволтой, Квентином Тарантино и Александром Реввой.
В последнее время ходят слухи о том, что Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак закрутил новый роман. Якобы его избранницей стала 28-летняя грузинская актриса Нино Нинидзе. Пару видели на премьерах фильмов и в ночном клубе. Не так давно девушка разошлась с режиссером Кириллом Плетневым.
Как писали "Дни.ру", Максим Виторган выложил в Instagram интимный снимок артистки. Внимание СМИ привлекло фото с подписью на грузинском: "С днем рождения, ребенок!"
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