"Не беси папу!" – Виторган нежно обратился с своей девочке

Девушке исполнилось 23 года. "Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь", – написал артист. На публикацию отреагировала бывшая супруга звезды театра и кино – Ксения Собчак. "Тебя все мы бесим, это нормально))), а Полина – просто красавицей стала", – прокомментировала пост с фото дочери Максима Виторгана телеведущая.
Многочисленные подписчики актера присоединились к поздравлениям имениннице. "Счастья красивой и умной девушке!!!", "Счастья и удачи дочери", "Супер девочка!!! Пусть будет счастливой тебе на радость, нам на загляденье!!!" – высказались фолловеры
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Как найти правильного спутника жизни?
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Как Пугачева так похудела?
Он меня не хочет
Кому на Руси жить хорошо?
Толстые ноги
Что такое чистая любовь?
Почему изменяем своим супругам?..
Повышенное давление
Престижные мужчины или солидные
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
почему по радио и тв.,постоянно мусолят Украину?
Забрал подаренную машину
Не говорит что любит
Секс раз в день но мне мало
Насилие в семье
Мне 35 и у меня не было секса
Болит зуб мудрости
хоть бы войны не было!
девушку убили на детской площадке
О "Мавроди"и нашего времени.
Токсикоз
Спалила его измену
He вeзёт