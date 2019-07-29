"Напоминает сосиску": Собчак распекли за неудачное фото в купальнике

На фото знаменитость лежит на траве в солнцезащитных очках, прикрыв голову соломенной шляпой. Пляжный образ она дополнила светлыми шлепками. Свой пост Ксения Собчак сопроводила хэштегом "отдых я тебя заслужила".
Помимо комплиментов многие фолловеры оставили Ксении Собчак критические комментарии. "Неудачный ракурс", "Фоткаться Бузова так и не научила", "На стройных леопардовое не смотрится", "Ксения, кушать нужно больше!", "Посмотрела и не поняла, почему ноги один метр, а голова – пять сантиметров??? Напоминает сосиску!!!" – высказались подписчики.
В своем посте Ксения Собчак также резко ответила на обвинения общественных активистов. Они раскритиковали телеведущую за равнодушие к проблемам страны. "Все гораздо лучше, чем я, знают, что, почему и главное, когда "правильно" писать в моих соцсетях. Друзья, вас на редколлегию никто не звал. А у меня не портал чрезвычайных происшествий. Я пишу здесь о своей жизни и о некоторых событиях, которые считаю важным обсудить", – написала звезда.
Ксения Собчак подчеркнула, что не собирается превращать свою Instagram-страничку в трибуну для политических дебатов. В завершение своих рассуждений светская львица намекнула, что сейчас отдыхает на фешенебельном итальянском курорте. "А это – просто фото в купальнике под обжигающим сардинским солнцем", – констатировала Ксения Собчак.
Отметим, уже вторую неделю телеведущая вместе с режиссером Константин Богомоловым отдыхают в Италии. С собой Ксения Собчак взяла и двухлетнего сына Платона.
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