"Кожа крокодила или гуся": Шнуров перешел к оскорблениям в споре с Собчак

Телеведущая и музыкант продолжают баттл в Instagram. Сергей Шнуров перешел к откровенным оскорблениям в споре с Ксенией Собчак.

"Вы мне предлагаете сойтись/ В честном риторическом бою,/ Задницу не первой свежести/ В "Инстаграме" разместив свою/ Рыхлую, широкую, но плоскую. Дряблая, чудовищная прыть!/ И купальника цветной полоскою/ Неказистость эту не прикрыть", – оплевал певец в стихотворной форме Ксению Собчак.

Сергей Шнуров отметил, что, когда был помоложе, мог бы сойтись с журналисткой. Однако только в стельку пьяным и в полной темноте, пояснил лидер "Ленинграда".



"Опытный и оттого веселый!/ Раз отрежь, а семь потом отмерь./ Как-то взгляд потух у режиссера./ Почему – понятно всем теперь./ Смотрит и как будто бы не верит:/ Кожей крокодила или гуся/ Насладиться может в полной мере,/ Ну а я, пожалуй, воздержуся", – резюмировал артист свой оскорбительный опус. Телеведущая пока не ответила на выпад Сергея Шнурова.

Ранее исполнитель прошелся по репутации телеведущей: он намекнул на ее измены Максиму Виторгану, употребив при этом нецензурную лексику. Певец припомнил светской львице не только роман с режиссером Константином Богомоловым, но и съемки в скандальном реалити-шоу "Дом-2".

Как писали "Дни.ру", Ксения Собчак и Сергей Шнуров начали баттл в соцсети весной этого года. Телеведущая предложила устроить живую поэтическую дуэль, но ее оппонент, похоже, к этому не готов. Лидер "Ленинграда" предпочитает сражаться в Instagram.