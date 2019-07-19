Собчак обвинили в подлой лжи

Музыкант заявил, что самыми интересными в стихотворных баттлах были рифмы, которые за журналистку Ксению Собчак писал режиссер Константин Богомолов. Он уверен, что телеведущая не сама придумала их, скрыв правду.
"Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно. Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!", – цитирует Шнурова НСН. Певец таким образом ответил на вопрос журналиста о самом достойном сопернике в стихотворных баттлах.
Напомним, в декабре 2018 года Ксения Собчак и Сергей Шнуров начали обмениваться "любезностями" на глазах пользователей Instagram. Знаменитости ерничали и иронизировали друг над другом, причем, доходило практически до оскорблений. "Она сидела в бане с Волочковой и о высоком говорила, сторонясь…" – ехидничал лидер группировки "Ленинград", читая пост телеведущей о пострадавшем от пожара соборе Парижской Богоматери. Абсурдным он посчитал и роман звезды с режиссером Константином Богомоловым. "Ну до чего ж смешные медиаперсоны!", – высмеивал он Ксению Собчак.
Как писали "Дни.ру", Ксения Собчак в рамках "дуэли" звала Сергея Шнурова к себе на шоу, на что музыкант ответил: "Труслив я стал". Он заявлял, что боится разборок с Константином Богомоловым. За этим баттлом Россия следила до апреля 2019 года.
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