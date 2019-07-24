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"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак целовалась в туалете ресторана. Партнером светской львицы в провокационном видео выступил мужчина, который, как отметили комментаторы, выглядит куда лучше Константина Богомолова. 
прочитано 1213 раз

Ксения Собчак оказалась в популярном ресторане в компании журналиста Михаила Зыгаря. Это давний друг Собчак, который был редактором ее авторской программы на телеканале "Дождь". Визит, как это водится у светской львицы, приобрел скандальный оттенок: в Сети появилось видео из туалета заведения.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Михаил Зыгарь и Ксения Собчак позируют перед зеркалом, их нимало не смущает унитаз на заднем фоне. Журналист и телеведущая вытягивают губы уточкой и чмокают. Видео подписано: "Встретились в туалете ресторана, поцеловали зеркало".

Провокационный ролик появился и в блоге светской хроники "Комсомольской правды".  Его сопровождает шутливая подпись. "Похоже, Богомолов – не последняя остановка Ксении Анатольевны?" – отметили в редакции.

Комментаоры заметили, что кавалер Собчак "куда интересней Богомолова". "Какая же она дешевка!", "Видать у Богомолова размерчик не подошол", – пишут пользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Напомним, на днях Ксения Собчак выложила ролик с Константином Богомоловым. Режиссеру исполнилось 44 года, и возлюбленная его поздравила. Видео, предположительно, снято за границей. На кадрах улыбающаяся Собчак нежно целует Богомолова в щеку. 

Подписчики пришли в восторг от нежностей влюбленных. Однако некоторые решили, что Ксения Собчак выложила это видео назло бывшему мужу, актеру Максиму Виторгану. Тот недавно разместил в микроблоге фотографию своей новой возлюбленной, молодой актрисы Нино Нинидзе.

Автор: 24 июля 2019, 17:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ксения и Бари Алибасов - главные ньюесмекейры. Волочкова и панин громко плачут
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