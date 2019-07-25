Ксения Собчак выставила Константина Богомолова не в лучшем свете

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Stories своего Instagram новое видео, на котором запечатлен Константин Богомолов. Поэт танцует на яхте, широко раскидывая ноги. Все это происходит под песню Глюк'Ozы "Фэн-шуй".
"Нам-пофэншую (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала ролик Собчак. Далее она опубликовала видео, на котором показывает себя. На кадрах ведущая исполняет песню Елены Ваенги "Снова стою одна". На заднем фоне слышен голос Богомолова, который, видимо, на подпевках.
Судя по всему, пара отправилась отдыхать. Кроме того, с ними поехал сын теледивы Платон. Очевидно, что новый избранник Собчак отлично ладит с мальчиком.
Напомним, отцом малыша является первый супруг журналистки Максим Виторган. Они тайно поженились в 2013 году. Это известие шокировало не только поклонников, но и близких друзей пары. Спустя три года на свет появился чудесный малыш.
Недавно Максим и Ксения подали на развод. Разлад в их семье начался с осени прошлого года, когда Собчак впервые увидели в компании Богомолова.
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