"Гормональный сбой": народ высмеял внезапно облысевшего Харламова

Гарик Харламов стал уже мастером перевоплощений с использованием фото фильтров. На сей раз он предстал перед фанатами обритым наголо, но при этом с усами и довольно длинной бородой. В подписи шоумен пояснил, что отметил таким образом растущую популярность своего блога в Instagram.
"В связи с этим я решил стать Хайзенбергом. 6 миллионов это круто. Едем дальше", – написал Харламов. Однако пользователи не согласились с тем, что он похож на главного героя сериала "Во все тяжкие". А вот на актера Джона Траволту в фильме Люка Бессона "Из Парижа с любовью" – действительно похож.
Фанаты нашли сходство лысого Гарика Харламова также с ярлом Рагнаром из сериала "Викинг", с Тарасом Бульбой и даже рэпером Бастой.
Но тут подоспели критики и сравнили Гарика Харламова почему-то с Леди Гагой. Другие предположили, что на фотографии – Ленин после гормонального сбоя. Или даже Лев Троцкий – хотя с последним персонажем шоумена роднила лишь борода.
Надо сказать, что подписчики до сих пор спорят – побрился ли Гарик Харламов в реальности, или это все же фотошоп. Сам шоумен пока нагнетает атмосферу – многозначительно отмалчивается.
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