Гарик Харламов поддержал брошенную Ирину Шейк

Шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый юмористический ролик, который посвятил расставанию модели и голливудского актера. Он жестоко высмеял роман экс-бойфренда Шейк и его новой пассии Леди Гаги.
Начинается видео с кадров фильма "Звезда родилась", на съемках которого, судя по слухам, и сблизились Купер и певица. Герой Брэдли приглашает на сцену героиню Гаги, только вместо саундтрека к кинокартине она начинает исполнять хит Ирины Аллегровой "Угнала тебя".
После этого кадр резко сменяется другим. На диване сидит как всегда неотразимая Ирина Шейк и голосом Ларисы Гузеевой произносит знаменитое ругательство ведущей программы "Давай поженимся!".
"На злобу дня", – коротко высказался Харламов.
Подписчики Гарика явно оценили его искрометный юмор. За сутки пост набрал больше миллиона просмотров. "Вроде знаешь чего ждать, а все ровно веселит!", "За концовку – Оскар!", "Идеально, Господи! Тройная шутка!", "Это лучшее, что я видел за всю историю пользования Instagram!", "Супер!" – хвалили комика довольные поклонники.
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