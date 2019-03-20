Муж Ваенги раскрыл причины болезни певицы
Причиной тяжелого состояния известной российской певицы Елены Ваенги стал вирус. Артистка сейчас не может петь – ее связки в ужасном состоянии. Но поклонники не останутся без концертов, даты выступлений переносятся, успокоил фанатов супруг певицы Роман Садырбаев.
"Поскольку это живой организм... он подвергается воздействию различных вирусов. Это и произошло – простуда. Если уточнять, то это вирус, который поражает трахеит, вследствие чего перегружаются связки, они приобретают совершенно ужасный вид, что не позволяет производить смыкание. А это, в свою очередь, делает пение невозможным физически", – приводит слова Садырбаева РИА ФАН.
Певице пришлось прервать свой тур, так как потребовалась консультация квалифицированного врача. На выздоровление Елены Ваенги, по словам Садырбаева, может потребоваться от 10 до 15 дней – все зависит от интенсивности лечения.
Ранее Елена Ваенга на своей официальной странице в соцсети Instagram объявила об отмене четырех концертов из-за плохого самочувствия. Артистка не выступит в Самаре, Саратове, Сызрани и Волгограде.
Директор Елены Ваенги Александр Дробыш подтвердил, что певица заболела. Она плохо чувствовала себя днем ранее, во время концерта. У артистки были проблемы с горлом, с вокалом, но она не стала отменять выступление. А ночью исполнительнице стало хуже. Дробыш уточнил, что болезненное состояние серьезно не сказывается на жизни Елены Ваенги.
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