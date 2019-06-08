Площадку "Дома-2" сровняют с землей
Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что "Дом-2" покидает свою территорию. Через место, где сегодня записывается передача, пройдет автомобильная дорога Саларьево – Московский – Марьино. Уже этой осенью проект может начинать перевозить свои декорации на новое место.
Государственный служащий подчеркнул, что с продюсерами шоу у правительства нет и не было никаких конфликтов. Владельцам объекта будет предоставлена компенсационный участок. У них уже заключено соглашение.
"Хотим до конца года завершить всю работу, чтобы они смогли переехать. Для нас было бы лучше, чтобы они на какое-то время закрыли передачу, чтобы мы могли завершать дорогу", – прокомментировал Жидкин.
После того, как "Дом-2" передаст свою территорию под строительство автомагистрали, проект моментально получит взамен новую землю. Они смогут приступить к строительству в любое удобное для них время. Согласно плану, у них будет возможность перевести декорации уже в сентябре.
У родственников звезды есть шанс рассчитаться с долгами
Звезды пожали друг другу руки
Гость вытащил Примадонну прямо из постели
Ее версия событий не выдерживает критики
Популярные темы форума
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Закрутила роман с турком, я замужем
Можно ли убежать от темного прошлого?
Мастурбирую во время секса
Хочу уехать из России.
Оральный секс
Хочу замуж
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Вещи из секондхенда
Должна ли я содержать мать?
В каком возрасте мужик взрослеет?
Подруга увела моего мужа.
марина рыгает на уроках и мешает мне
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Сделать аборт в тайне от мужа
Хочет секс даже когда болею
Прямолинейнвая подруга
Должен отслужить в армии
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Мужчина меня не уважает
Можно ли завидовать сестре родной?
Зачем скрывать своих детей?
Двойная фамилия. Да или нет?
Разведенка с прицепом
Не обрадовался подарку
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда