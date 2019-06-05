Беременная невеста Тимати показала подросший живот
В среду, 5 июня, манекенщица разместила в личном микроблоге серию фотографий с хип-хоп исполнителем Тимати. На одном из снимков она запечатлена в полупрозрачном боди. На другой фотографии модель примерила блестящее платье с разрезом. "Растем", – коротко написала Анастасия Решетова.
Внимание подписчиков привлек округлившийся живот знаменитости. Они поздравили модель с грядущим пополнением. "Боже! Какая новость!", "Поздравляю! Счастья вам", "Настя, вы прекрасны. Как долго мы все этого ждали!", – отмечали они. Один из комментаторов признался, что не сразу поверил своим глазам. "Вы серьезно?", – спросил пользователь.
После публикации сенсационных снимков некоторые СМИ заподозрили, что Анастасия Решетова и Тимати уже могли узаконить отношения. Telegram-канал "Антиглянец" показал отрывок из архивного интервью модели. Манекенщица заявила, что родит ребенка только в браке. "Мы дружно пропустили свадьбу Тимати и Решетовой или Настя просто устала ждать приглашения в ЗАГС?", – обратились к читателям журналисты.
Бывшая возлюбленная артиста Тимати уже прокомментировала беременность Анастасии Решетовой. Алена Шишкова предположила, что ее дочь Алиса была бы счастлива, если бы у нее появился сводный брат или сестра. "Она будет относиться очень тепло к этому ребенку", – поделилась она.
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