"Уже не народный?": Украинцы жестко унизили Ливанова

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Понедельник 3 июня
Лента новостей
19:30
В Швеции отказались арестовать шпиона Ассанжа
18:49
"ЕР" разберется с отказом выплачивать пособия родителям детей-инвалидов
18:48
Календарь красоты на июнь 2019
18:28
Опубликованы подробности жуткого смертельного ДТП в Башкирии
17:30
Концерт The Chemical Brothers в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
17:21
Ленчика из "Ворониных" сняли за ручку с Ольгой Кабо
17:13
Парламентарии России и Сербии укрепляют отношения двух стран
17:04
Володин предостерег США от вмешательства в дела других стран
16:27
Володин: Россия всегда поддерживает братскую Сербию
16:26
"Святая Юлия": россияне поддержали постройку храма в память о Началовой
16:26
Успенская боится собственную дочь
16:18
"Когда это закончится?": Исаева взвыла от нелепых слухов о Началовой
15:59
Внебрачные дети звезды кино заявились к Борисову
15:37
Карьера через постель
15:27
Юдашкин, Зайцев, Ахмадуллина и Гуляев создадут сады в Москве
15:26
Арт-ярмарка Happy Market пройдет в дизайн-квартале "Флакон"
15:18
Завершен прием заявок на конкурс по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине
15:09
"Постоянно целуется и обнимается": Немоляева сообщила Корчевникову о ревности
14:58
Назван убийца спецназовца в Подмосковье
14:53
Под Москвой произошло смертельное ДТП
14:46
Володин: Отношения с Сербией основаны на дружбе и взаимопомощи
14:45
Дочь Успенской снова легла под нож
14:24
Шепелев прижал к стенке отца-самозванца
14:20
Дебошир с кирпичом бросается на жителей Подмосковья
14:15
Володин поблагодарил Сербию за память о героях ВОВ
14:06
В Поморье при обрушении кирпичной стены погиб ребенок
14:00
Красную площадь эвакуируют из-за угрозы взрыва
13:56
Затравленная Рудковская подставила под удар сына
13:38
Подросток умер во время зарядки в детском лагере
13:25
Как решиться начать новую жизнь
13:12
Несчастную Собчак предупредили об угрозе для ее детей
13:08
Вслед за Биланом и Лазаревым: Савичевой предложили снова штурмовать "Евровидение"
13:06
В Свердловской области четверо детей сгорели в страшном пожаре
12:42
Умер актер из передачи "Спокойной ночи, малыши"
12:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 июня 2019 года
12:24
Галкин построил плацдарм для бегства Пугачевой из России
12:12
Видео занимающегося непристойностями с мужиком Панина довело до тошноты
12:03
Разъезжавшему по тротуару на джипе Якубовичу готовят суровое наказание
11:51
TUC MINI: новый формат любимых крекеров
11:35
Голая Тодоренко привела в ужас Топалова
11:01
Неожиданные слова Навки о сыне переполошили россиян
11:00
"Залечат до смерти": Максакова переживает за дочь убитого Вороненкова
10:48
Висящая на самом краю Дайнеко вызвала панику у поклонников
10:48
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников
10:38
Газманова не пускают в собственную квартиру
10:36
"Такое же гнилье": Зеленскому поставили жесткий ультиматум в России
10:24
Жуткая травма не дает покоя пострадавшему Билану
10:23
Причесанные усы Лукашенко возбудили народ
10:20
В Южно‐Сахалинске на работника администрации напал мужчина с тесаком
09:46
Скрытная Собчак тайно воссоединилась с Виторганом
09:39
Чудовищное убийство подтолкнуло Пригожина к признанию
09:36
В Москве прошла церемония вручения Doré Beauty Award
09:15
Гороскоп на неделю
09:04
Грандиозному храму-памятнику в честь Началовой нашли место в Воронеже
09:02
Избитый женой Ягудин не успел в туалет
08:17
Трамп грозно предупредил Путина
08:03
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
06:41
У кого лохмаче: Собчак надавала Бузовой пощечин из-за мужчины
03:26
21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни
01:19
Родителей напугали попой Седоковой и зубами Собчак
23:18
"Безусловная Примадонна": Пугачеву решили наградить за заслуги перед родиной
20:02
Струсивший Трамп оправдался за оскорбление Маркл
17:55
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 июня 2019 года
17:03
Пострадал ребенок: в Новой Москве иномарка протаранила магазин
16:20
Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником
15:39
Одурачившая миллионы людей Бузова гребет деньги после подставной драки с Собчак
15:01
Оцепили всю улицу: в Подмосковье нашли бомбу под асфальтом
14:17
Волонтеры "ЕР" наводят порядок в пострадавшем от взрывов Дзержинске
13:52
Молодая помощница слилась с Петросяном в экстазе на людях
13:40
"Нового президента!": названа точная дата отставки Лукашенко
13:29
"Единая Россия" начала сбор средств для пострадавших в Дзержинске
13:18
В Москве загорелся один из павильонов ВДНХ
13:08
Звезда "Дома-2" призналась в бесплодии
12:50
Алсу с дочерью Микеллой зажгли огонь надежды в глазах больных детей
12:24
Дочь довела до слез Брежневу
11:42
Куценко и Воробьева поймали за неприличным занятием в туалете
11:31
"Самая смешная обезьяна": Шепелев рассказал о разногласиях с сыном Фриске
11:01
Королева удивила стриптизом вдову Кобзона
10:54
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло
10:15
Дочь умершей Началовой вывезли из страны
10:12
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала
08:25
"Разжечь костер": Оскорбленной Бузовой дали совет против Собчак
06:08
В Сеть утекли фото пухлой Анджелины Джоли
04:03
Ушел из жизни знаменитый философ
02:09
"Сочная красотка": Гагарина ублажила народ новым фото
00:17
Сцены гей-секса в фильме об Элтоне Джоне призвали оставить американцам
22:17
Порядком нагрешившему Корчевникову приходится платить
21:05
Саблин: Пока есть такая молодежь, как у нас, можно с уверенностью творить будущее
20:11
Дело о кровавом покушении на Киркорова обрастает подробностями
19:00
Уголовник Ходорковский рассуждал о коррупции на гаагском форуме
18:01
"У нее муж умер, а она...": вдова Децла нарвалась на недовольство
17:19
"Все мое": Стоцкая рассказала правду о яйцеклетках для Киркорова
16:33
"Мой смысл жизни": счастливый Лазарев показал младенца
16:07
"ЕР" выдвинула кандидата на выборы губернатора Оренбуржья
15:43
Леденящие душу подробности взрыва в Дзержинске
14:39
Павший Порошенко готовится нанести Зеленскому ответный удар
14:38
"Ни колола, ни резала": Асмус открыла все свои секреты
13:32
Неожиданно заговорили о втором ребенке Меган Маркл и принца Гарри
13:02
Завод "Кристалл" взорвался в Нижегородской области
12:34
"Не завести ли нам детей": Ветреный Шепелев сделал предложение популярной телеведущей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни
Грандиозному храму-памятнику в честь Началовой нашли место в Воронеже
Сцены гей-секса в фильме об Элтоне Джоне призвали оставить американцам
Дело о кровавом покушении на Киркорова обрастает подробностями
Порядком нагрешившему Корчевникову приходится платить
Уголовник Ходорковский рассуждал о коррупции на гаагском форуме
Шоу-бизнес

"Уже не народный?": Украинцы жестко унизили Ливанова

Василий Ливанов. Фото: www.globallookpress.com
Советского Шерлок Холмса на Украине объявили невъездным. По крайней мере, в свои черные списки Василия Ливанова включил "Миротворец". 
прочитано 569 раз

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал очередные сообщения от скандально известного украинского сайта "Миротворец", публикующем черные списки россиян, которым якобы запрещен въезд на Украину. К слову, в них занесено немало российских знаменитостей, но эксперт убежден, что это ничего не значит. 

"В очередной раз создатели сайта "Миротворец" что-то там проблеяли про Крым. Слишком много внимания этим черным спискам и этому сайту в целом. Долго их не было слышно, пока недавно не внесли Галустяна, а теперь и Познера. Они регулярно посмеиваются над тем, что кто-то их воспринимает всерьез. Я тоже есть на этом сайте и никаких переживаний по этому поводу не испытываю", – заявил "Дни.ру" Манукян.

Депутат подчеркнул, что несмотря на внесение его фамилии в список, он спокойно может пересечь государственную границу и попасть на Украину. "Так что если вы слышите что-то про декларируемые принципы на Украине, просто не обращайте на это внимания. Но я пока туда не стремлюсь, хотя меня и активно зовут", – говорит Манукян.

Эксперт также возмутился, что "Миротворец" включил в свой унизительный список "Шерлока Холмса" Василия Ливанова, а главное тем, что это прошло незамеченным.


"Он у нас что уже не народный и не заслуженный? О нем можно не говорить? Странная избирательная позиция. Если уж ведете речь обо всех известных людях, то и о таких прекрасных артистах не забывайте", – подчеркнул Манукян.
3 июня 2019, 19:55

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
У вас на фото Игорь Ливанов,а статья про Василия Ливанова. Это два разных человека! ( если не знаете)
Гость
Ответить
Моя благодарность тому, кто показал мне прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/C6CMJU Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
1

Популярные темы форума

Политика

"Нужны бойцы": Загнанный в угол Порошенко готовится к свержению Зеленского
Отправленный в СИЗО Порошенко сделал громкое признание
Названы условия встречи Путина с Зеленским
Виновен: пьянице Порошенко вынесли приговор

Шоу-бизнес

Вокруг Пугачевой и ее юной протеже назревает грязный скандал
"Подзаработал копеечку": разъяренный Галкин жестко приложил Малахова
Польских сделала внуку роковой подарок
Показавшая мужа в плавках Милявская проговорилась о его размере

Проишествия

Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Украинского режиссера выгнали с московского театрального конкурса
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Шоу-бизнес

У кого лохмаче: Собчак надавала Бузовой пощечин из-за мужчины

Скандал только разгорается
Шоу-бизнес

Чудовищное убийство подтолкнуло Пригожина к признанию

Продюсер сделал откровенное заявление
Шоу-бизнес

"Залечат до смерти": Максакова переживает за дочь убитого Вороненкова

Оперная дива обратилась в Следственный комитет
Шоу-бизнес

"Когда это закончится?": Исаева взвыла от нелепых слухов о Началовой

Фанаты покойной певицы поддержали пиарщицу

Гороскоп

Календарь красоты на июнь 2019
Гороскоп на неделю
Порядком нагрешившему Корчевникову приходится платить
Совет на выходные

Фоторепортажи

Ленчика из "Ворониных" сняли за ручку с Ольгой Кабо
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников
Дочь Алсу встретили овациями и криком
21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни

Спорт

Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео
Сексуальная чемпионка из России сняла лифчик на пляже
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru