"Уже не народный?": Украинцы жестко унизили Ливанова
Василий Ливанов. Фото: www.globallookpress.com
Советского Шерлок Холмса на Украине объявили невъездным. По крайней мере, в свои черные списки Василия Ливанова включил "Миротворец".
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Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал очередные сообщения от скандально известного украинского сайта "Миротворец", публикующем черные списки россиян, которым якобы запрещен въезд на Украину. К слову, в них занесено немало российских знаменитостей, но эксперт убежден, что это ничего не значит.
"В очередной раз создатели сайта "Миротворец" что-то там проблеяли про Крым. Слишком много внимания этим черным спискам и этому сайту в целом. Долго их не было слышно, пока недавно не внесли Галустяна, а теперь и Познера. Они регулярно посмеиваются над тем, что кто-то их воспринимает всерьез. Я тоже есть на этом сайте и никаких переживаний по этому поводу не испытываю", – заявил "Дни.ру" Манукян.
Депутат подчеркнул, что несмотря на внесение его фамилии в список, он спокойно может пересечь государственную границу и попасть на Украину. "Так что если вы слышите что-то про декларируемые принципы на Украине, просто не обращайте на это внимания. Но я пока туда не стремлюсь, хотя меня и активно зовут", – говорит Манукян.
Эксперт также возмутился, что "Миротворец" включил в свой унизительный список "Шерлока Холмса" Василия Ливанова, а главное тем, что это прошло незамеченным.
"Он у нас что уже не народный и не заслуженный? О нем можно не говорить? Странная избирательная позиция. Если уж ведете речь обо всех известных людях, то и о таких прекрасных артистах не забывайте", – подчеркнул Манукян.
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