Похоронивший жену и детей Ливанов: Мой оптимизм меня и спасает
В честь юбилея Игоря Ливанова 16 ноября в театре "Содружество актеров Таганки" пройдет творческий вечер, на котором именинника поздравят его друзья – Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Роман Мадянов, старший брат Аристарх Ливанов.
А 17 ноября на этой же сцене Игорь Ливанов сыграет в лирической комедии "Идеальный свидетель". К актеру прилипло амплуа положительных героев, особенно после выхода на экраны фильма "Тридцатого уничтожить", который, собственно, и прославил Ливанова.
Сам актер признался, что любит разные жанры, и ему интересно поработать с разными персонажами, но режиссеры не предлагают роли негодяев. "Наверное, лицо у меня такое", – предположил Ливанов.
В свои 65 лет актер старается следить за собой. Для него спорт – это образ жизни. Он занимается боксом, единоборствами. "Для ежедневных занятий не нужен тренажерный зал. Боксерская груша висит и дома, и на даче", – отметил актер.
Жизнь здорово потрепала Игоря Ливанова. В 1987 году жена Татьяна с дочерью Ольгой трагически погибли – грузовой поезд с отказавшими тормозами протаранил пассажирский состав, в котором они находились. Сломленному горем Ливанову пришлось ехать на опознание, а потом хоронить любимых женщин.
В 2000-м Игорь получил настолько серьезную травму на съемках, что оказался парализованным. В это же время вторая жена Ирина объявила об уходе к актеру Сергею Безрукову. А в 2015 году сын Игоря и Ирины Андрей погиб при странных обстоятельствах. По официальной версии, он скоропостижно скончался дома: пошел в ванну, поскользнулся, упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной.
Несмотря на сокрушительные удары, Ливанов не потерял вкуса к жизни. Он женился в третий раз. Ольга, которая младше его на 25 лет, родила двоих сыновей. "Мой оптимизм меня и спасает", – резюмировал Игорь в беседе с журналистами сайта "Комсомольская правда".
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