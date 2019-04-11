Изрыгающий проклятия Данко сбежал от Шепелева
"Месяц назад я обнаружила, что из моей шкатулки пропал крест. Он золотой, на нем были крупные рубины и бриллианты. Это реликвия наша семейная, которая передавалась из рода в род по женской линии", – рассказала Елена Леонидовна ведущему Дмитрию Шепелеву в эфире шоу "На самом деле" на Первом канале.
По словам Ильинской, после пропажи драгоценности она перестала пускать невестку на порог. Женщина уверена, что Силуянова не пара ее 50-летнему сыну Александру Фадееву, более известному как Данко.
Мария Силуянова тоже появилась на съемочной площадке программы "На самом деле". 30-летняя невеста звезды заявила, что непричастна к этой пропаже, и потребовала предъявить доказательства своей вины.
Елена Леонидовна не смогла подтвердить свои обвинения. Родственница артиста резко поменяла тему. Она сообщила, что будущая невестка изменяет ее сыну. "Я своими глазами видела", – убеждала Елена Леонидовна присутствующих.
Данко встал на сторону возлюбленной. Вокалист сообщил, что очень любит маму, но верить ее словам не хочет.
Адвокат Александр Бенхин по просьбе матери артиста провел частное расследование. Юрист установил за Марией слежку и выяснил, что та действительно втайне от возлюбленного встречалась с богатым, молодым и красивым мужчиной.
Мария поняла, о ком идет речь. Она не стала отрицать, что у нее есть друг Дмитрий, с которым она часто проводит время, решая рабочие вопросы.
После все стороны конфликта прошли тестирование на детекторе лжи. В результате выяснилось, что Силуянова непричастна к пропаже семейной реликвии Ильинских, однако ранее она тайком сняла с карты Данко 300 тысяч рублей. Эти деньги девушка отдала своему приятелю Дмитрию. Более того, этот таинственный друг, судя по показаниям полиграфа ток-шоу "На самом деле", продолжительное время состоит с Марией в интимных отношениях.
Услышав об измене, Данко взбесился. Артист вскочил с места и принялся материть избранницу на чем свет стоит. Продолжая изрыгать проклятия, певец покинул съемочную площадку "На самом деле". Мария Силуянова за женихом не последовала.
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