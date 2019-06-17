Потные жеребцы довели до исступления сексуальную Кравец
Знать к этой выездке готовится загодя – тут строгий дресс-код. Господам надлежит быть в костюме светлых тонов, а дамам – непременно в шляпке. Высокие, с перьями, самодельные, дизайнерские – глаза разбегались от головных уборов. По элегантности многих гостей перещеголяла Алена Кравец.
Посмотреть на потных, скачущих по ипподрому жеребцов главная светская львица Москвы пришла одна. В самом деле – кто в Тулу ездит со своим самоваром?! Грациозные скакуны довели ее до исступления – Алена болела, кричала, поддерживала.
"Платье на мне сегодня – собственного дизайна, а шляпка от Анны Андриенко, – сообщила Кравец. – Вообще, шляпницы конкурировали за меня, предлагая мне шляпки выгулять на скачках. Я остановила выбор именно на Ане – ее шляпа лучше всего сосчиталась с моим туалетом".
Фотографов же больше интересовал не столько наряд, сколько подчеркнутые им сексуальные формы Аленушки. Она в последнее время немного округлилась, и кто-то, увидев ее сзади, перепутал с Ким Кардашьян! "Какой сочный орешек!" – шептались возбужденные джентльмены.
Памела Андерсон о своей груди говорила: "Она делает карьеру, а я просто вышла прогуляться". Ким Кардашьян делает карьеру благодаря ягодицам – ее тело считается самым желанным в Голливуде, а за фотосессии она получает немыслимые гонорары. Однако заморскую прелестницу вполне может подвинуть наша Алена Кравец.
Говорят, Ким застраховала свою пятую точку на 21 миллион долларов. Это по 10, 5 миллиона на каждую половину. "Мне есть что беречь и чем гордиться, так что тоже подумываю о страховке. Уж что-что, а удержать на ягодицах бокал с шампанским, как это удается Ким, я точно смогу!" – улыбнулась Алена.
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