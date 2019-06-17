Потные жеребцы довели до исступления сексуальную Кравец

Элитные кобылы и жеребцы собрались на московском ипподроме на традиционные скачки на приз "Радио Монте Карло". Пахло конским навозом, дорогим парфюмом и элитным шампанским. Дамы хвастались эксклюзивными шляпками, а господа спорили, где в этом сезоне лучше отдыхать – в Каннах или Ницце. На главном светском мероприятии года побывал и корреспондент "Дни.ру".

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