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Солист Rammstein покалечил надоедливого поклонника

Солист известной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн спровоцировал драку. Он нанес своему противнику серьезные увечья.
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Это произошло накануне в одном из отелей Мюнхена, где остановился прославленный коллектив. Перед выступлением Тилль Линдеманн в компании приятеля и подруги спустился в бар. В какой-то момент к ним подошел мужчина из Гамбурга. Он хотел сделать совместный снимок с легендарным рок-музыкантом, но тот отказался. 

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Отрицательный ответ не устроил наглого поклонника. Он принялся публично оскорблять подругу Линдеманна.

Солист Rammstein потребовал немедленно извиниться перед его спутницей, но обезумевший фанат никак не успокаивался. В итоге между мужчинами завязался серьезный словесный конфликт. Когда ситуация окончательно вышла за рамки, легендарный артист не сдержался и ударил поклонника прямо в лицо. Он одним движением сломал своему оппоненту челюсть.

К сожалению, как дальше развернулась ситуация до сих пор неизвестно. Сам Линдеманн пока никаких комментариев относительно произошедшего не давал. 

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Публикация от Rammstein (@rammsteinofficial)

Напомним, уже давно ходят слухи о романе между российской певицей Светланой Лободой и Тиллем Линдеманном. Тем не менее, они отмалчиваются и каждый раз уходят от ответов журналистов. 

Автор: Екатерина Плискина13 июня 2019, 00:08

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