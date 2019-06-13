Солист Rammstein покалечил надоедливого поклонника
Это произошло накануне в одном из отелей Мюнхена, где остановился прославленный коллектив. Перед выступлением Тилль Линдеманн в компании приятеля и подруги спустился в бар. В какой-то момент к ним подошел мужчина из Гамбурга. Он хотел сделать совместный снимок с легендарным рок-музыкантом, но тот отказался.
Отрицательный ответ не устроил наглого поклонника. Он принялся публично оскорблять подругу Линдеманна.
Солист Rammstein потребовал немедленно извиниться перед его спутницей, но обезумевший фанат никак не успокаивался. В итоге между мужчинами завязался серьезный словесный конфликт. Когда ситуация окончательно вышла за рамки, легендарный артист не сдержался и ударил поклонника прямо в лицо. Он одним движением сломал своему оппоненту челюсть.
К сожалению, как дальше развернулась ситуация до сих пор неизвестно. Сам Линдеманн пока никаких комментариев относительно произошедшего не давал.
Напомним, уже давно ходят слухи о романе между российской певицей Светланой Лободой и Тиллем Линдеманном. Тем не менее, они отмалчиваются и каждый раз уходят от ответов журналистов.
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