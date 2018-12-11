Тилль балует дочь Лободы

В Минске состоялся грандиозный концерт, который завершил продолжительный тур Лободы H2LO, признанный самым успешным в 2017-2018 годах. 12 тысяч зрителей хором скандировали хиты и долго не отпускали артистку, требуя любимых песен на бис. Среди них был и корреспондент "Дни.ру".



Этот успех предсказуем. Пока одни исполнители соревнуются в длине автомобилей и величине банковских счетов, Светлана вкладывается по полной в хиты, сценические костюмы от лучших мировых брендов и высококлассное шоу, за что признается второй год подряд певицей года.

В России она получила все мыслимые награды и премии, подняв шоу-бизнес на новую высоту. Каждая песня Лободы становится сенсацией, не выходит из эфиров и взрывает танцплощадки. А артистка считается одной из самых высокооплачиваемых. И, говорят, самой заказываемой на новогодних корпоративах.

Уходящий год стал знаковым для Светланы не только в творческой, но и в личной жизни. Как призналась артистка на концерте, она абсолютно счастлива стать в этом году мамой еще одной дочки, и это плод большой любви. Об отце маленькой Тильды звезда никогда не говорит, но почти каждый день факты подтверждают: это легендарный Тилль Линдеманн – 55-летний немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен группы Rammstein.

"Дни.ру" рассказывали о тайной встрече двух звезд в Москве, а в Минске старшая дочь певицы Ева была замечена лихо танцующей под хиты звездной мамы – в шапке и футболке с надписью LINDEMANN. Вряд ли это случайно. По слухам, Ева обожает Тилля. СМИ то и дело публикуют фотографии с теплых семейных вечеров, а драгоценный подарок рокера – украшение в виде цикады, судя по странице артистки в Instagram, дочь Лободы не снимает.