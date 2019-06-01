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"У нее муж умер, а она...": вдова Децла нарвалась на недовольство

Кирилл Толмацкий. Фото: www.globallookpress.com.
Пользователям Сети поведение Юлии Толмацкой кажется странным. Супруга скончавшегося репера Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, злит поклонников.
прочитано 2070 раз

В личном Instagram Юлия публикует необычные фотографии. Показывает собственные снимки, на которых предстает в розовой маске зайчика, выкладывает панорамы городов, виды природы, а также свои картины.

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Кирилл Александрович Толмацкий (Децл)

Кирилл Александрович Толмацкий (Децл) рэп-исполнитель

Например, она попросила пользователей Сети оценить целую серию своих работ. Подписчики вдовы рэпера Децла с удовольствием выбрали лучшую. Меж тем некоторым интернет-обывателям показалось, что Толмацкая недостаточно скорбит по усопшему супругу.

Поклонница рэпера Децла не выдержала, и прямо написала Юлии в комментариях. "ДУРА! У НЕЕ МУЖ УМЕР, А ОНА ***** СТРАДАЕТ.Я БЫ ПРОСТО ПОГИБАЛА,А ЭТА ! ЛЮБЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК ТАК СЕБЯ НЕ ВЕДЕТ! 👎👎👎👎👎👎 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – не выбирала выражений обывательница.

Нашлись у вдовы рэпера Децла и защитники. Неравнодушная фанатка поддержала Юлию Толмацкую.

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Публикация от Lapin avec la Lune... (@somamamori)

"Юлечка , держитесь! Нормальному человеку такое в голову не придет. Прочитала такой ужасный комментарий и аж плохо стало, расплакалась 😥 Всего Вам самого хорошего , хоть немного успокоения души!!!" – написала подписчица.

Отметим, что сама Толмацкая отвечать злопыхательнице не стала. К слову, сейчас Юлия, можно сказать, ушла в тень. Вдова рэпера Децла не дает комментариев и не общается с прессой. Известно только, что после смерти супруга она вместе с сыном Тони съехала с квартиры певца. Поговаривают, что вдова артиста уехала за рубеж.

Напомним, Кирилл Толмацкий, он же рэпер Децл, скончался в ночь со 2 на 3 февраля в Ижевске. Ему стало плохо после концерта, прямо в гримерке реаниматологи пытались привести его в чувство, но безуспешно. Умер артист в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности.

Автор: Руслана Алексеева1 июня 2019, 18:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Децл от 0 до 33

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