"У нее муж умер, а она...": вдова Децла нарвалась на недовольство
В личном Instagram Юлия публикует необычные фотографии. Показывает собственные снимки, на которых предстает в розовой маске зайчика, выкладывает панорамы городов, виды природы, а также свои картины.
Например, она попросила пользователей Сети оценить целую серию своих работ. Подписчики вдовы рэпера Децла с удовольствием выбрали лучшую. Меж тем некоторым интернет-обывателям показалось, что Толмацкая недостаточно скорбит по усопшему супругу.
Поклонница рэпера Децла не выдержала, и прямо написала Юлии в комментариях. "ДУРА! У НЕЕ МУЖ УМЕР, А ОНА ***** СТРАДАЕТ.Я БЫ ПРОСТО ПОГИБАЛА,А ЭТА ! ЛЮБЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК ТАК СЕБЯ НЕ ВЕДЕТ! 👎👎👎👎👎👎 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – не выбирала выражений обывательница.
Нашлись у вдовы рэпера Децла и защитники. Неравнодушная фанатка поддержала Юлию Толмацкую.
"Юлечка , держитесь! Нормальному человеку такое в голову не придет. Прочитала такой ужасный комментарий и аж плохо стало, расплакалась 😥 Всего Вам самого хорошего , хоть немного успокоения души!!!" – написала подписчица.
Отметим, что сама Толмацкая отвечать злопыхательнице не стала. К слову, сейчас Юлия, можно сказать, ушла в тень. Вдова рэпера Децла не дает комментариев и не общается с прессой. Известно только, что после смерти супруга она вместе с сыном Тони съехала с квартиры певца. Поговаривают, что вдова артиста уехала за рубеж.
Напомним, Кирилл Толмацкий, он же рэпер Децл, скончался в ночь со 2 на 3 февраля в Ижевске. Ему стало плохо после концерта, прямо в гримерке реаниматологи пытались привести его в чувство, но безуспешно. Умер артист в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности.
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