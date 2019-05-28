Специалист о состоянии вдовы Децла: Может идти речь о шизофрении
Вскоре после смерти Кирилла Толмацкого, известного как Децл, народ узнал о натянутых отношениях родителей певца с его вдовой и сыном. Мать рэпера сообщила, что Юлия с Тони уехали из квартиры, в которой жили. "С бывшей женой Кирилла и внуком у нас нет никаких отношений. Даже не знаю, где они", – заявил отец артиста Александр Толмацкий.
Журналисты нашли страницу Юлии в Instagram. Им показалось странным, что она прячет лицо за розовой маской зайца и делает непонятные записи. К примеру, признается, что мечтает выучить язык снежинок, чтобы узнать, о чем пишут облака.
Репортеры дали специалистам ссылку на аккаунт с просьбой проанализировать его. По мнению кандидата психологических наук, эксперта по религиозным культурам Александра Невеева, в профиле Юлии Толмацкой чувствуется "мистическая интоксикация": много буддистской и индуистской терминологии, много рассуждений о полезном и вредном. Насторожили его и формулировки.
"Какие можно сделать выводы? В лучшем случае это просто стремление привлечь к себе внимание, быть оригинальной, привнести метафизический и изотонической флер. В запущенном случае может идти речь о шизофрении. Когда человек настолько погрузился в изотонические глупости, что перестал отличать фантазию от реальности, это вызывает опасения", – цитирует эксперта Teleprogramma.pro. Невеев напомнил о риске попасть в секту.
Впрочем, клинический психолог Александр Державин убежден: вдова рэпера просто пытается заработать. "Это захват внимания. Она привлекает внимание приверженцев, формирует круг аудитории, чтобы продвигать свой персональный бренд, то есть свою страницу", – сказал специалист.
По его мнению, Юлия поэтапно реализует "бизнес-план". "По законам развития объективного внимания наступит момент, когда появится рекламодатель, который предложит крупный (относительно ее блога) контракт. И она будет счастлива, потому что сможет закрыть расходную часть на реализацию своего проекта в Instagram", – заключил эксперт.
Напомним, что о смерти Децла стало известно утром 3 февраля. Кириллу Толмацкому почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца. Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с его бабушкой.
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