Отец Децла публично признал свою вину
На днях Тимур Юнусов выпустил трибьют песни Децла "Слезы". Это было настоящим откровением. Тимати признался: он сожалеет, что был плохим другом и не подал руку помощи, когда это было нужно. Извинился он и за то, что не пришел на похороны.
Напомним, Кирилл Толмацкий скончался почти четыре месяца назад. Члены семьи, друзья и поклонники до сих пор не могут смириться с утратой.
Тимати стал MC у знаменитого Децла. Но вскоре их коллаб распался.
Отец Кирилла Александр Толмацкий рассказал, что конфликт между рэперами берет начало в 2000-х. Он заявил, что сам неосознанно стал зачинщиком прекращения взаимоотношений ребят.
Вообще, я был инициатором всего этого. Сначала они работали вместе, а потом я стал искать другого MC", – рассказал Толмацкий.
Отметим, ремейк трека Тимати исполнил совместно с участником проекта "Песни" Slame. Но на сцене их будто было трое. Голограмма Децла и кадры, где Тимур и Кирилл вместе, довели поклонников до слез. Полное присутствие погибшего ощутил весь зал.
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