Перед смертью рэпер Децл хотел бросить жену

Продюсер Александр Толмацкий уверен, что перед смертью его сын – известный рэп-исполнитель Децл хотел уйти от жены. Кирилл Толмацкий постоянно скандалил с супругой.

Толмацкий-старший сомневается, что его наследник действительно любил жену Юлию. По его словам, рэпер не хотел официально регистрировать отношения с ней. Кирил Толмацкий оставался в семье ради сына Тони. Именно музыкант заботился о мальчике.

"Кирилл его воспитывал, Тони был все время с ним. Кирилл готовил, убирал, отвозил его в школу. И при этом не был записан отцом", - отмечает Александр.

Продюсер уверен, что невестка могла в любой момент выкинуть его сына и внука на улицу. Более того, по мнению Александра, Юлия настраивала Тони против дедушки, и была причиной депрессивного состояния Кирилла. "Она измотала ему всю нервную систему, шантажировала его ребенком", – поделился Толмацкий-старший.

Он уверен, что рэпер хотел примириться с ним, но не знал, как переступить через свою гордость. "Как я понял, он пытался от нее уйти, но боялся почему-то. Видимо, в последнее время он пытался со мной найти какой-то контакт, искал посредников", – рассказал отец Кирилла Толмацкого.

Александр Толмацкий считает, что Юлия просто зомбирует Тони. Мальчик полностью находится под властью родительницы: говорит и делает то, что она хочет. Невестка, по словам продюсера, плетет против него заговоры и интриги. Об этом сообщает Esquire.

Отметим, что избранница Кирилла Толмацкого резкие высказывания свекра не комментирует. Она закрыла доступ к личным аккаунтам в соцсетях. Ходят слухи, что вдова рэпера готовится к переезду заграницу.