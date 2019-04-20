Перед смертью рэпер Децл хотел бросить жену
Толмацкий-старший сомневается, что его наследник действительно любил жену Юлию. По его словам, рэпер не хотел официально регистрировать отношения с ней. Кирил Толмацкий оставался в семье ради сына Тони. Именно музыкант заботился о мальчике.
"Кирилл его воспитывал, Тони был все время с ним. Кирилл готовил, убирал, отвозил его в школу. И при этом не был записан отцом", - отмечает Александр.
Продюсер уверен, что невестка могла в любой момент выкинуть его сына и внука на улицу. Более того, по мнению Александра, Юлия настраивала Тони против дедушки, и была причиной депрессивного состояния Кирилла. "Она измотала ему всю нервную систему, шантажировала его ребенком", – поделился Толмацкий-старший.
Он уверен, что рэпер хотел примириться с ним, но не знал, как переступить через свою гордость. "Как я понял, он пытался от нее уйти, но боялся почему-то. Видимо, в последнее время он пытался со мной найти какой-то контакт, искал посредников", – рассказал отец Кирилла Толмацкого.
Александр Толмацкий считает, что Юлия просто зомбирует Тони. Мальчик полностью находится под властью родительницы: говорит и делает то, что она хочет. Невестка, по словам продюсера, плетет против него заговоры и интриги. Об этом сообщает Esquire.
Отметим, что избранница Кирилла Толмацкого резкие высказывания свекра не комментирует. Она закрыла доступ к личным аккаунтам в соцсетях. Ходят слухи, что вдова рэпера готовится к переезду заграницу.
Телеведущая отреагировала на слухи
Наследник мэтра остался без ролей в театре
Андрей Малахов сцепился с наследником звезды
Елизавета Шевыркова заявила, что живет отдельно
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Религия - наркотик для рабов.
Отшила лучшего друга
Алкаши
хочу вежлевого мужа,где взять?
Лабода вам нравится?
Может ли мужчина ударить
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Разница должна быть не меньше 7 лет
Павел Воля
почти не возможно найти работу!
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Сплю с несовершеннолетней
Нотр-Дам
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Комплексует что нет машины
Как удержать мужчину?
Как встретить любовь сидя дома?
Кто был доктор Айболит по национальности?
Никогда не делайте отбеливание зубов
Замужество - больная тема
Ефремов
Высоцкий