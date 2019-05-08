"Как эскортница": оттопырившую зад Седокову призвали к совести
Исполнительница позирует на видео
в купальнике на фоне бассейна. Звезда то поворачивается к зрителям спиной, то
демонстрирует эффектную грудь и пятую точку, по которым стекают струйки воды.
Ролик явно имеет эротические подтекст: Анна Седокова оттопыривает ягодицы, вставая в неприличную позу, игриво показывает язык. Многим поклонникам ролик понравилось видео, и они одарили знаменитость массой комплиментов, отметив сочную фигуру певицы.
Однако далеко не все оценили старания Анны Седоковой по достоинству. Ряд пользователей соцсети осудили звезду за чрезмерную откровенность.
Некоторые даже призвали Анну Седокову к совести и напомнили ей о детях. "Наверное, я – старомодная, но мне стыдно за ее детей! Если б молодая была, то нормально. Красивая она женщина и без голой попы, а так будто вавилонская блудница какая-то..." "Ведете себя не как певица, а как эскортница!" "Анна, Вам не солидно постоянно свою пятую точку показывать! У Вас растут дети!" – писали возмущенные фолловеры.
Отметим, что Анна Седокова любит эпатировать подписчиков откровенными фото и видео, которыми делится в Instagram. Причем, на критику певица старается не обращать внимания.
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