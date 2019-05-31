Звезду из "Интернов" облизали за полуголый снимок
На фотографии девушка позирует в желтом бикини и джинсовых шортах с высокой талией. Дополняют образ очки, кислотная поясная сумка от известного модного дома и собранные в пучок волосы. Агата стоит босиком на песке в тени большого дерева.
Снимок сделан на Мальдивах. Под ним она подписала: "Желтое настроение вместе с Bulgari".
Ярые поклонники не смогли пройти мимо нового кадра. "Потрясающая", "Какая вы красивая! Фигура-топ", "Дива!", – наперебой писали обожатели звезды.
Отметим, Тарасова отдыхает вместе со своей коллегой по цеху Анной Цукановой-Котт. Актриса известна по сериалам "Мажор" и "Восьмидесятые".
Напомним, Агата долгое время состояла в отношениях с актером Ильей Глинниковым. Именно во время работы над проектом "Интерны" начался их роман, который продлился около трех лет.
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