Сын актера из "Интернов" после Таиланда проведет сентябрь за решеткой

Хамовнический суд города Москвы в сегодняшнем заседании по делу об убийстве блогера в парке Горького простановил взять под стражу обвиняемого в этом преступлении Корнея Макарова. Суд не посчитал возможным оставить убийцу под домашним арестом.

Корней Макаров, которого обвиняют в убийстве петербургского блогера Стаса Думкина в парке Горького 13 августа, решением Хамовнического суда взят под стражу до 13 октября. Суд отказался избрать мерой пресечения домашний арест, сообщает ТАСС.

В сегодняшнем слушании открылось, что сразу после драки, состоявшейся в парке Горького в Москве, обвиняемый уехал отдыхать в Тайланд. О том, что его удар оказался смертельным, Корней Макаров якобы и не подозревал. Известие, что он стал фигурантом уголовного дела об убийстве, застало бывшего десантника врасплох: новость передал ему отец. Так, во всяком случае, заявляла на суде обвиняемая сторона. Вину свою Корней Макаров признал лишь частично: убивать он никого не хотел и погибший Стас Думкин, по словам Корнея, сам спровоцировал конфликт.

Также сегодня изменился статус Корнея Макарова. Из подозреваемого он стал обвиняемым. Следствие инкриминирует ему статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Санкции по ней могут достигать пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, конфликт произошел на Пушкинской набережной в парке Горького в ночь на 13 августа. Потасовка длилась лишь 11 секунд, однако этого времени хватило, чтобы Станислав Думкин получил тяжелую травму головы, от которой через неделю скончался в больнице. Очевидцами произошедшего стали несколько десятков человек, однако они не только не попытались остановить драку, но даже не сообщили о произошедшем охране парка.

