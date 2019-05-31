В озорной брюнетке с трудом узнали Эвелину Хромченко

Телеведущая удивила поклонников снимком в Instagram. Эвелина Хромченко предстала в непривычном образе.

На архивном снимке знаменитости всего 17 лет. В то время она была обладательницей темных волос. Поклонники телеведущей были очарованы естественной красотой юной Эвелины Хромченко, однако многие не сразу узнали в девушке с фото звезду.

В своем посте Эвелина Хромченко дала ценные рекомендации по выбору наряда для выпускниц. В частности, она посоветовала не использовать массивные украшения, отдав предпочтение чему-то легкому, передает Пятый канал.

"Сегодня неактуальны парюры, то есть готовые комплекты украшений, поэтому я бы выбрала хорошенькое колечко на память об окончании школы", – написала она. "К этому случаю отлично подойдут украшения с цветочными мотивами, с темой звезд, миниатюрные стрелы, молнии, капельки, ключики – все это актуальные ювелирные тренды. От сердечек, крестиков и знаков зодиака в данном случае стоит воздержаться", – добавила ведущая программы "Модный приговор" на Первом канале.

Поклонники с благодарностью отнеслись к советам Эвелины Хромченко и одарили ее комплиментами. "Я сначала не узнала Вас! На фотографии – озорная девчонка! Вы стали еще красивее!", "Твою энергию видно и в 17! Согласна с выбором украшения!", "Неужели это правда ты? Какая озорная. Украшения юной девушке к лицу именно такие, соглашусь", – высказались фолловеры Эвелины Хромченко.