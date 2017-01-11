Изменившаяся до неузнаваемости Эвелина Хромченко произвела фурор

Новое фото Эвелины Хромченко произвело фурор. На снимке телеблондинку общественность просто не узнала.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Хромченко опубликовала фотографию, на которой телеблондинку не узнали не только ее многочисленные подписчики, но и прочая общественность.

Эвелина снялась для одного известного журнала в непривычном для себя образе – на лице Хромченко отсутствовали очки – ее фирменный атрибут. Сама писательница с юмором отнеслась к смене имиджа. "А без очков, дорогие мои, я вас, конечно, люблю, но не вижу", – написала Хромченко, сопроводив фотографию говорящими хэштегами, намекающими на то, что она предпочитает носить очки.

Реакция подписчиков оказалась бурной. "Не узнала! Взгляд лани!", "Без очков и не узнать☺", "Вау!!! Я Вас не узнала, лет на 20-23 выглядите. 😍😍😍 потрясающе!!! А линзы не подходят Вам? Какой красоты лишается Мир !!!", "Ой, я даже не сразу поняла -в чем подвох! Глаза появились!!!!!", "Вы такая красивая без очков!!", "Когда увидела фото , была в восторге. Я думаю, что это фото произвело фурор. Вы настолько свежо и молодо здесь выглядите", "Я даже не поняла сначала, что это Вы! Просто супер!!!" – так звучала лишь часть восторженных комментариев фанатов.

Фото опубликовано Evelina Khromtchenko (@evelinakhromtchenko) Янв 10 2017 в 7:57 PST

Ранее Эвелина произвела фурор среди подписчиков, опубликовав свое старое фото, на котором ей всего 17 лет. Узнать в юной Эле блондинку в очках, с умным видом рассуждающую о веяниях моды, практически невозможно. Среди ошеломленных подписчиков нашлось много людей, заподозривших Хромченко в излишней любви к пластической хирургии. Однако сама Эвелина опровергла все эти домыслы.

"Здесь мне 17 лет, я – студентка журфака МГУ, уже избавляюсь от "мокрой химии", но еще не знаю о том, что однажды появятся соцсети, и там заведутся тролли, которые будут подозревать меня в пластике носа 😂 Поклонниц хэштега#авамбезочковлучше прошу не беспокоиться. И да, это мои натуральные брови", – подписала фотографию Хромченко.