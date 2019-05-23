Валерию не позвали на свадьбу Потапа и Насти Каменских
Потап и Настя Каменских знакомы более десяти лет. Тогда Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) решил взять в группу голосистую солистку. Однако отношения с Настей Каменских сразу не заладились. "Не могу сказать, что она мне понравилась. Мы начали записывать песню, и стало еще хуже. Потому что у нее очень твердый характер..." – признавался в интервью Потап.
Дуэт "Потап и Настя" стал популярен, и у артистов отношения постепенно стабилизировались. Причем настолько, что в 2016 году исполнитель объявил о расставании с женой Ириной. А теперь стало известно о его женитьбе на Насте. "Наконец-то Потапу и Насте будут кричать "Горько!". Свадьба состоится в Киеве, а после молодожены улетают на медовый месяц", – рассказали журналистам в близком окружении пары.
Подразумевается, что дуэт поздравят многие украинские артисты. А вот от присутствия российских знаменитостей Настя и Потап, судя по всему, решили отказаться, сообщает "Собеседник". К примеру, для музыкального продюсера Иосифа Пригожина новость о свадьбе Потапа и Насти Каменских стала сюрпризом. "Они всегда смотрелись парой, как муж и жена. Если они действительно решили пожениться, то я очень рад за них. Но ни меня, ни Валерию на свадьбу не звали", – отметил Иосиф Пригожин.
Видимо, пропустит торжество и певица Катя Лель. "Я впервые от вас услышала о том, что они женятся. Но я очень за них рада! Если Потап и Настя столько лет продержались в дуэте, то это для чего-то нужно. Возможно, чтобы продолжить в счастливой семейной жизни!" – заключила Катя Лель.
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