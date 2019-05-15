Вскрылись детали тайной свадьбы Потапа с Каменских
Слухи о готовящейся свадьбе поп-дивы Насти Каменских и рэпера Потапа ходят давно. Называли уже и приблизительную дату – май. И вот в украинских изданиях появились, как утверждают журналисты, доказательства подготовки к торжеству.
Снимок пригласительных на свадьбу Потапа и Каменских опубликовало издание "Страна.ua". Правда, имена жениха и невесты на нем не указаны – но "эксперты" уверены, что они зашифрованы в послании на открытке.
"Драгоценный наш друг! Приглашаем тебя и твоего человека на свадьбу века. Сохрани для нас дату 23 мая и обязательно подтверди свое присутствие. Наконец-то добрый медведь обретет свой бесценный камушек. Давай сохраним это в секрете", – гласит надпись на приглашении.
Специалисты по шифрам сразу определили, что "добрый медведь" – это Потап, а "камушек" – конечно же, Настя. Подтверждает их теорию и изображенный на открытке герб – медведь с бриллиантом в лапах в обрамлении киевских каштанов и нот. Тут же выбиты буквы "П" и "К" – ясно, что имеются в виду Потап и Каменских.
По данным издания, получившего совершенно секретную информацию от некоего инсайдера, организацией торжества занимается ивент-агентство GG PROJECT. А тамадой позвали актера Юрия Горбунова, чьи услуги оцениваются в четыре-пять тысяч долларов.
Потап и Каменских информацию упорно не комментируют. Их представители заявляют, что журналистам лучше бы подождать официального заявления самих артистов. Пока же новости о свадьбе – просто слухи.
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