Заклеванная из-за Началовой Долина получила поддержку

Лариса Долина тяжело приняла смерть своей лучшей подруги и по совместительству кумы Юлии Началовой. Артистка не скрывала, что эта потеря для нее большое горе.

Меж тем на днях стало известно, что Долина закатила грандиозный концерт в Джаз-клубе Игоря Бутмана. А ранее артистка выпустила трогательный клип на самую известную песню Юлии "Герой не моего романа".

Решение артистки вернуться к работе почему-то вызвало негодование у поклонников Началовой. Певицу обвинили в неискренности, мол, Долина недостаточно скорбит по умершей подруге, якобы все ее разговоры о трагедии были всего лишь частью пиар-акции.

В защиту вокалистки выступила сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова. Блогер не понимает, в чем именно провинилась Лариса Долина.

"Никогда не понимала почему у нас принято молча скорбеть, когда человек уходит. Считаю это эгоизмом. Во многих странах мира и в различных направлениях вероисповедания после утраты близкого человека родные поют хором, включают музыку и в общей массе радуются, потому что мир, в который мы попадаем после смерти, лучше нежели тот, в котором мы сейчас живем. Поддерживаю Ларису Александровну решением дать концерт. Прошло уже два месяца после ухода Юли. Жизнь продолжается", – сообщила Долматова в беседе с "Дни.ру".