Наркодиспансеру в Москве предложили присвоить имя Юлии Началовой

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Понедельник 20 мая
Лента новостей
22:24
Стала известна средняя зарплата москвичей
21:21
"Хватка у нее железная": за распустившего язык Соловьева взялись всерьез
21:04
В финском озере утонул россиянин
20:50
Говорливый Зеленский получил удар с неожиданной стороны
20:27
В Петербурге легковушка протаранила полицейскую машину
20:21
Стало известно о жуткой потере Порошенко
19:38
В Кемерово загорелся крупный автосалон
19:34
Народ собирает деньги: восьмилетнему ребенку требуется помощь
19:23
Зеленский получил жесткий ответ на провокацию с Крымом
18:55
В московском метро пассажир упал на пути
18:24
Эйфелеву башню эвакуировали из-за альпиниста
18:03
Тимошенко назвала условие роспуска Рады
17:35
Взрыв на заправке в Серпухове унес жизни трех человек
17:20
"Не настолько туп": Зеленскому вынесли вердикт после провокации с Крымом
17:16
Мадонну не удалось спасти после реанимации в Израиле
17:12
Под Москвой напали на известную оперную певицу
17:03
"Помогайте, люди добрые!": Апина в отчаянии взмолилась
16:54
Борисов открыл тайну проклятых бриллиантов Зыкиной
16:49
Путин публично смешал с грязью выскочку Зеленского
16:49
Житель Подмосковья уничтожил машину из-за собаки
16:44
"Пьяненькая, что ли?": бесстыжей Глюк'oZе задали жару
16:42
Украинка Повалий обратилась к землякам после инаугурации Зеленского
16:39
Клиенты "Мегафона" пожаловались на глобальный сбой
16:29
Трамп сделал заявление об уходе с поста президента
16:26
Народ обомлел от красоты 17-летней дочери Литвиновой
16:15
Москвичей предупредили об аномальной жаре
16:11
В Башкирии пьяная женщина устроила смертельное ДТП
15:59
И дня не продержался: Зеленский пошел по стопам алкоголика Порошенко
15:55
Взбешенная Гузеева врезала россиянам за любимую дочь
15:43
В Москве два подростка жестоко избили школьника
15:33
Найдено эффективное средство от пневмонии
15:25
"На меня автомат наставили": Шукшина подключила ОМОН к семейным разборкам
15:23
Меган Маркл и принц Гарри восхитили народ тайными кадрами (видео)
15:20
"Ничего не помогало": мужчины не смогли спасти теряющую кровь Хакамаду
15:10
Знаменитый певец скончался на 62-м году жизни
14:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 мая 2019 года
14:47
Российский университет транспорта добавит абитуриентам 10 баллов к ЕГЭ
14:47
Зеленский оконфузился с президентским удостоверением
14:38
Внучка Боярского стала сексапильной красоткой
14:32
Жительница Омска на ночь привязала сына к столбу из-за прогула уроков
14:27
В Домодедово двое мужчин зверски забили соседа тяпкой
14:23
Названы самые полезные для сердца продукты
14:19
Концерт Bon Jovi в Москве: больше билетов читателям "Дни.ру"
14:18
Выходка Зеленского довела депутата до больницы
14:11
"ЕР" просит проверить законность передачи острова в аренду за 15 тысяч
13:59
Мощный шторм накрыл Приморье (видео)
13:44
53-летняя супермодель без косметики взбудоражила поклонников
13:42
Лауреатов премии "Лучшие в России – компания и персона года" наградят 27 мая
13:39
Рассекречен таинственный жених дочки Серова
13:26
Порошенко запаниковал после жесткого решения Зеленского
13:20
В московские школы поступают сообщения об угрозах взрыва
13:07
Красавица-жена Зеленского затмила всех на инаугурации в Раде
13:04
Titanic Hotels вдохнул новую жизнь в один из самых дорогих отелей Турции Mardan Palace
12:59
Показавшая жуткие травмы Бузова не может ходить
12:46
Житель Архангельска вывез убитого друга к кладбищу на такси
12:18
"Не пустила на порог": Степаненко жестко разобралась с Петросяном
12:17
Раскрыта неожиданная польза сериала "Игра престолов"
12:12
Собчак раскатали в блин за позорный провал
12:06
Ошалевший Зеленский возмутил поведением на инаугурации
11:49
Стало известно о свадьбе Ани Лорак и украинского футболиста
11:48
Десятки погибших: в колонии строгого режима вспыхнул бунт
11:28
Найден способ быстро избавиться от целлюлита
11:12
Популярного телеведущего до полусмерти забили монтировкой в центре Москвы
11:11
Устроившего дебош на борту самолета мужчину увезли в инвалидном кресле
10:57
Виторган отдохнул с известной актрисой
10:53
Зеленского жестко унизили во время инаугурации
10:44
Володин призвал укреплять межпарламентское сотрудничество
10:41
Какая закуска вредит сильнее алкоголя
10:24
"Утренник в психушке": Кончита Вурст поразила Верку Сердючку мужским достоинством
10:13
Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной
10:09
Мороз и снег: на Россию в начале лета обрушились аномальные холода
10:03
Зеленский вступает в должность президента Украины
09:39
Попрощайся с жиром: новый Fairy – сила бодрящей встряски
09:29
Уехавшую Леру Кудрявцеву заменили Ольгой Орловой
09:27
Народ в страхе ждет мощнейшего извержения вулкана (видео)
09:05
Загитова получила страшный удар в день рождения
09:03
Назван сценарий выхода из конфликта в Карабахе
09:00
"Усохла, как в концлагере": Кириенко требует расследовать странную смерть Быстрицкой
08:59
"Очень опасная особа!": Рудковская показала соперницу
08:46
Пострадал ребенок: в Москве столкнулись два внедорожника
08:19
Скандал на "Евровидении": Лазарев побил стареющую Мадонну
08:18
Вскрылась схема массового мошенничества с банкоматами Сбербанка
08:09
Гороскоп на неделю
08:07
Коротышка Зеленский опозорился перед инаугурацией
06:47
Замученная детьми Миддлтон сбежала в лес
06:30
Путин устроил разнос не признавшему Крым Лукашенко
04:34
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
02:19
Потребовалась помощница: раскрыт главный страх Глюкозы
00:07
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
22:05
Прижатой к стене Валерии протянули руку помощи
20:19
Депутаты Госдумы станут наблюдателями на выборах президента Казахстана
20:14
Кудрявцева в подробностях рассказала о связи с Лазаревым
18:15
"Главное, чтобы был диалог": Спикер Госдумы назвал условие доверия между странами
17:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 мая 2019 года
17:39
Володин назвал ключевые вопросы в обсуждении между парламентами России и Киргизии
17:14
17 раненых: рядом с туристическим автобусом прогремел взрыв
16:28
Располневшую Седокову довели до голодания
15:48
Несчастная Бузова разрыдалась после предательства
15:39
Володин отметил устойчивость связей России и Киргизии
15:23
Не Харламов: Асмус обнародовала имя своего фаворита
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Очаровательная хористка представила Армению на "Евровидении-2019"
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
Обворожительная женщина-сантехник покорила мир
Titanic Hotels вдохнул новую жизнь в один из самых дорогих отелей Турции Mardan Palace
Опять проиграл: Сергея Лазарева сглазили перед "Евровидением"
Нидерланды победили на "Евровидении" в Израиле
Шоу-бизнес

Наркодиспансеру в Москве предложили присвоить имя Юлии Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Больше двух месяцев прошло со дня смерти Юлии Началовой. Пора бы оставить прах артистки в покое, однако новости о ней появляются ежедневно. Кажется, и при жизни столько не писали... 
прочитано 3136 раз

Звезду еще не похоронили, как появилась инициатива посмертно присвоить ей звание если не народной, то хотя бы заслуженной артистки России. Мол, ее любили миллионы, она пела на мероприятиях столицы и вообще была хорошим человеком.

ПО ТЕМЕ

Улица Юлии Началовой: россияне требуют увековечить память о лучшем голосе страны

Отец и дочь шокировали видео с умершей Началовой

Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Дальше – больше. Возникли предложения назвать именем Юлии Началовой улицу в Москве, поставить памятник в сквере у дома, сделать музей из квартиры в Чертаново. Расположенной по соседству школе тоже хотели дать имя безвременно ушедшей певицы. 

Правда, желания фанатов мало – вопросами городской топонимики и увековечивания памяти значимых событий и выдающихся деятелей культуры занимается специальная комиссия. Согласно столичному законодательству, мемориальные доски устанавливаются только через десять лет после свершившегося события или кончины лица. Тогда же можно называть улицы и ставить памятники.

Кстати, такие предложения нравятся не всем. "Назовите именем Началовой наркодиспансер, в котором она лечила подагру, а улицы трогать не надо, да и без мемориальных досок обойдемся! Началова – не Вишневская, не Шмыга, не Зыкина, а посредственная, заурядная певица, которая спела в юности один хит, а после смерти ее вознесли и создали нездоровый ажиотаж. Уймитесь уже! Хватит трепать ее кости, пусть покоится с миром!" – негодуют интернет-пользователи.

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы о заслугах певицы, траурный зал и участок выделили безвозмездно.  

Автор: Иван Губкин20 мая 2019, 21:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гостья
Ответить
Достали настолько,что ...без комментариев,как говорится....
Гость
Ответить
И это хорошо,и это правильно
1

Популярные темы форума

Политика

Выходка Зеленского довела депутата до больницы
Порошенко запаниковал после жесткого решения Зеленского
Ошалевший Зеленский возмутил поведением на инаугурации
Зеленского жестко унизили во время инаугурации

Шоу-бизнес

Укатали фальшивку: Солнцев раскрыл причину провала Лазарева
Шепелев покопался в грязном белье жены известного актера
Муцениеце откровенно заговорила о разводе с Прилучным
Расставшегося с Ириной Шейк актера застукали с новой пассией

Проишествия

Пассажиры загоревшегося SSJ 100 "Аэрофлота" испытали космические перегрузки
Подручные США обстреляли ракетами россиян
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Экономика

Путин устроил разнос не признавшему Крым Лукашенко

Батька доигрался

Шоу-бизнес

Взбешенная Гузеева врезала россиянам за любимую дочь

Артистка отбрила хейтеров в соцсети
Шоу-бизнес

"Ничего не помогало": мужчины не смогли спасти теряющую кровь Хакамаду

Женщина не заметила нападения
Шоу-бизнес

Украинка Повалий обратилась к землякам после инаугурации Зеленского

Певица не могла больше молчать

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Родственники Алентовой загоняют актрису в гроб
Совет на выходные
Уникальная судьба: сделано сенсационное заявление о родах Алины Кабаевой

Фоторепортажи

Внучка Боярского стала сексапильной красоткой
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
Обворожительная женщина-сантехник покорила мир
Экс-мисс Вселенная возбудила народ горячими фото

Спорт

Загитова получила страшный удар в день рождения
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru