Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 апреля 2019 года
"Я бы не смогла пережить": 47-летняя Заворотнюк откровенно о третьих родах
Звезда "Моей прекрасной няней" 47-летняя Анастасия Заворотнюк впервые показала свою четырехмесячную дочь телезрителям. Актриса и ее муж фигурист Петр Чернышев пригласили съемочную группу программы "Однажды" в свой шикарный особняк.
В беседе с журналистами Анастасия призналась, что решение о рождении третьего ребенка далось непросто – врачи всячески отговаривали актрису от родов в столь зрелом возрасте, указывая на всевозможные риски. Поэтому Заворотнюк до последнего скрывала свою беременность даже от близких.
Сын Рудковской и Плющенко оказался в центре скандала
Шестилетнему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саше запретили выступать с его ледовой программой в Европе и Азии. Об этом написала в своем Instagram Яна Рудковская, отметив, что причиной стало использование в одном из номеров композиции Майкла Джексона.
По ее словам, это связано с нашумевшей лентой "Покидая Неверленд", после которой многие уверились в том, что Майкл Джексон был педофилом. Четырехчасовой фильм основан на воспоминаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, со слов которых Майкл склонял их сексу и использовал для развлечений.
Доевшая котлеты Волочкова взобралась на натужившегося Малахова
В личном Instagram бывшая прима Большого театра опубликовала свежий снимок. В кадре Анастасия Волочкова взобралась на Андрея Малахова. Натужившийся шоумен крепко прижимает к себе танцовщицу.
"Андрей Малахов-профессионал! После визита в мой дом Собчак-это была разница! Небо и земля. 💪🏻👍🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – подписала фото Волочкова.
Народ молится о выздоровлении внезапно слегшего Леонтьева
Артист самостоятельно оповестил зрителей об изменении графика выступлений. Валерий Леонтьев опубликовал объявление в личном Instagram.
"Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы – я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите – я вернусь. 15 апреля встречаемся в Твери, 16 апреля – в Рыбинске", – написал исполнитель.
Кудрявцева сбежала с вечеринки Пригожина
На минувшей неделе одним из главных событий светской жизни Москвы стала вечеринка по случаю празднования 50-летия продюсера Иосифа Пригожина. Среди 500 приглашенных оказалась и телеведущая Лера Кудрявцева, но ее раний уход вызвал у многих вопросы.
Супруга хоккеиста Игоря Макарова поспешила оправдаться. По ее словам, она теперь не может позволить себе долго оставаться на светских мероприятиях, поскольку всегда спешит домой.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Медики столкнулись с трудностями
Артист пожаловался на плохое самочувствие
Певица всячески пыталась побороть страх перед сценой
Теперь народ распекает шоумена
Популярные темы форума
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Квартира Началовой Юлии
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Почему я такая дура?
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Трахаю замужнюю
Знаки зодиака
Изнасилование
Я однолюб, никого больше не полюблю
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Он изменил мне со страшной бабой
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Пропал кот
Переспал с бывшей
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Мне очень скучно!
Передумала выходить замуж
Крик души
Диета Елены Малышевой
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
<цензура>
Два кило картошки
Знак Весы
Вредно ли щелкать семечки?
кефирная диета на 7 дней