Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 апреля 2019 года.



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