Народ молится о выздоровлении внезапно слегшего Леонтьева
Артист самостоятельно оповестил зрителей об изменении графика выступлений. Валерий Леонтьев опубликовал объявление в личном Instagram.
"Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы – я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите – я вернусь. 15 апреля встречаемся в Твери, 16 апреля – в Рыбинске", – написал исполнитель.
Ниже вокалист отметил, что в его доме меда и малины в достатке, намекая тем самым, что слег с простудой. Точный диагноз Леонтьев озвучивать не стал. Поклонники выразили обеспокоенность состоянием здоровья любимца, они пожелали ему скорейшего выздоровления.
"Валерий Яковлевич! Держитесь! Храни Вас Господь. Привет из Петербурга! 🌹❤🙏🏼(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Выздоравливайте скорее🙏🙏🙏❤","Скорейшего выздоровления, Валерий Яковлевич! Каждую минуту думаем о Вас! Пусть наша любовь укроет Вас от болезней и невзгод!❤", – молились фанаты о выздоровлении звезды.
Напомним, 19 марта Валерий Леонтьев отпраздновал 70-летие. В честь юбилея исполнитель запланировал большой гастрольный тур с громким названием "Я вернусь". В одном из интервью артист уверил зрителей, что музыкальную карьеру завершать не планирует. Меж тем супруга певца Людмила в 2018 году уговаривала его прекратить выступления. Она беспокоилась о здоровье любимого. Однако Валерий Леонтьев на уговоры избранницы не поддался.
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