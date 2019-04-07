"Я бы не смогла пережить": 47-летняя Заворотнюк откровенно о третих родах
Звезда "Моей прекрасной няней" 47-летняя Анастасия Заворотнюк впервые показала свою четырехмесячную дочь телезрителям. Актриса и ее муж фигурист Петр Чернышев пригласили съемочную группу программы "Однажды" в свой шикарный особняк.
В беседе с журналистами Анастасия призналась, что решение о рождении третьего ребенка далось непросто – врачи всячески отговаривали актрису от родов в столь зрелом возрасте, указывая на всевозможные риски. Поэтому Заворотнюк до последнего скрывала свою беременность даже от близких.
"Было очень волнительно. Всё ли будет хорошо и пройдет ли удачно? Мне очень не хотелось, чтобы кто-то меня жалел. Я понимала, что все будут меня потом много лет жалеть будут – я бы это не смогла пережить", – рассказала Анастасия.
Но, опасения оказались напрасны. Беременность и роды прошли успешно, Мила родилась здоровой и теперь доставляет родителям много хлопот и радости. Петр и Анастасия даже прозвали ее "жуликом" за врожденную хитрость, но при этом балуют свою дочку, как могут – в каждой комнате особняка площадью 900 квадратных метров у Милы есть своя кроватка. Как смеется Анастасия, ей удалось полностью оккупировать весь дом.
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