"Я бы не смогла пережить": 47-летняя Заворотнюк откровенно о третих родах

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Воскресенье 7 апреля
Лента новостей
11:04
Володин пригласил главу турецкого парламента в Москву
22:17
Россия и Казахстан укрепляют межпарламентское сотрудничество
20:10
49-летняя красотка разрушила брак самого богатого человека в мире
19:30
Володин: Эмир Катара поддержал Россию на Ближнем Востоке
17:42
Вскрылась баснословная стоимость коттеджа Заворотнюк
16:19
Есть угроза взрыва: в Подмосковье обнаружили бомбу
14:47
Под Москвой 40 человек устроили жестокую драку
14:05
"Я сильно сопротивлялась": Утяшева высказалась о конфликте с матерью
13:56
"Мы еще повоюем": скандальный актер обратился к юбилярше Бледанс
13:34
Эксперты поддержали инициативу Володина об изменениях в Конституцию
13:22
"Прическа рухнула": Валерия проговорилась о бурной ночи с мужем
13:07
Знаменитый боксер умер после продолжительной болезни
12:32
"Ух, что сегодня ждет Лешу!": Ковальчук возбудила постельным фото
12:28
Володин: Дума может участвовать в формировании правительства
12:00
Рудковская в дерзком мини произвела фурор
11:15
"Она – царица": Галкин признал доминирование Пугачевой
10:52
Великодушную Волочкову уличили в связи с пьяными бомжами
10:19
Как живет дочь после смерти Началовой
10:10
Проверка Порошенко на наркотики обернулась неожиданностью для врачей
07:11
Сбежавшие из дворца Меган Маркл и принц Гарри нашли скромное убежище
05:02
"Он был физически неприятен": Рынска вспомнила об умершем муже
02:51
Великий пост: рецепт морковного крем-супа с фисташками
01:02
Роскошная Ирина Шейк прикрыла обнаженную грудь рукой
22:53
"От безделья крыши рвет!": зрители в шоке от вакханалии на шоу "Дом-2"
22:01
Спалила "ведьму-свекровку": вскрылся жуткий мотив поджога квартиры сибирячки
22:01
Предатель Саакашвили вонзил нож в спину Порошенко
21:20
Названы неожиданные версии взрыва в питерской академии
20:41
"Вы все подохнете": терапевт из Балашихи облаяла коллег на глазах пациентов
20:30
Перепуганный Порошенко врезал униженной Тимошенко
20:25
Из сейфа в отделе полиции украли девять миллионов
20:14
В Уфе сбежавшая из психбольницы пациентка пыталась улететь в Москву
19:58
Савичева разоткровенничалась о женском счастье
19:56
В Башкирии в ДТП с пьяным водителем погиб пассажир
19:50
"Ни черта не получится": Михаил Боярский о будущем непутевой дочери
19:38
Поезд на полном ходу снес скорую помощь (видео)
19:32
Под Краснодаром рухнул купол церкви
19:24
Похорошевшая Заворотнюк впервые вышла в свет после родов
19:24
В Москве стало на один памятник архитектуры больше
19:12
Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии
18:34
Бузова вышла из себя из-за дерзкой кражи
18:24
Отдала все деньги: 50-летний юбилей Бледанс поразил скромностью
18:21
Обнародована сенсационная причина избиения любовницы Жукова
18:20
Беспардонный Зеленский добил неудачницу Тимошенко
17:40
Уродующая женщин хирург-мясник задержана в Краснодаре
17:37
"ЕР" требует запретить высаживать детей из общественного транспорта
17:19
Сдавших анализы Зеленского и Порошенко заподозрили в обмане
17:11
"Я не хочу себя прежнюю": уехавшая Лариса Гузеева прячет лицо
16:50
Развенчан миф о самом вредном блюде россиян
16:42
Николаев считает дни до встречи с юбиляршей Пугачевой
16:13
Раскрыты новые подробности жуткой катастрофы Boeing 737 MAX
15:57
На те же грабли: Тимошенко метит в премьеры к президенту Зеленскому
15:41
За что любят Михаила Горбачева
15:40
Годовалую дочь звезды шоу "Дом-2" замучили в больнице
15:31
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
15:28
Собчак выложила доказательства вранья Волочковой
15:09
Известный французский арфист покоряет Москву
15:02
Разбившийся в жуткой аварии Павлиашвили потерял память
14:58
"Очень удачно": Филипп Киркоров всех обманул
14:55
Русская Кардашьян едва втиснула грудь в прозрачный топ (видео)
14:54
Объявлено о тайной связи Порошенко с Меланьей Трамп
14:51
Дмитрий Дюжев прочтет "Евгений Онегин" на сцене "Зарядья"
14:38
Поклонники припали к стройным ногам ведущей "Орла и Решки"
14:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 апреля 2019 года
14:35
Родные делят шикарную квартиру Данелии
14:21
Совет на выходные
14:21
Медведева проболталась о новой работе
14:08
Трамп взял за горло рвущегося к власти Зеленского
14:08
Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало
13:59
Данелию похоронят по соседству с Табаковым
13:39
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День пятый
13:29
В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады
13:27
Володин предложил изменить систему госзакупок
13:23
Многодетной Порошиной сделали заманчивое предложение
13:23
Харатьян оказался на грани смерти
13:23
В Подмосковье банда похищала и расчленяла собак
12:43
Прикованный к постели легендарный певец отменил мировой тур
12:39
"Как девочки из эскорт-услуг": Maruv пристыдили за фото без штанов
12:38
Вредная еда оказалась опаснее курения
12:24
Рудковской вынесли предупреждение из-за "козы" Собчак
12:24
Прилучного засняли с Подольской за интересным занятием
12:10
В Петербурге из-за волны минирования эвакуировали около 4 тысяч человек
12:05
"Змея в шоколаде": Собчак распекли за издевательство над Волочковой
12:03
Почему вдова хоронит Булдакова рядом с Началовой
12:01
Объявлено о походе НАТО в Керченский пролив
11:54
Скрытная Лопырева впервые показала лицо избранника
11:49
"Солнечная" дочь Хакамады отметилась на балу Водяновой в неожиданном наряде
11:18
Главные события Москвы
11:13
Провокационное фото Панина с дочкой и коньяком
11:13
Кравец удивила рассказом о странном запахе Пугачевой
11:11
Маликов слился с полуобнаженной Седоковой в танце на крыше
10:41
Выскочка Зеленский получил хлесткую пощечину от Порошенко
10:29
"Слюни текут": Брежнева поразила откровенной фотосессией с моделью
10:27
"Недоверие убивает, никакая любовь не спасет": певица Жасмин рассказала о расставании
09:54
Названо самое опасное блюдо русской кухни
09:48
Скрытная Меган Маркл обвела принца Гарри вокруг пальца
09:46
Брошенный мужчина "заказал" Елену Корикову
09:45
Британки сняли порно для детей и раздосадовали зрителей
09:12
Обнищавшая Рынска ищет комнату за 500 рублей
09:07
Взорвавшаяся Волочкова обратилась к Собчак: Тебе уже не поможет ни топор, ни фаллоимитатор
08:34
"Я не хочу больше притворяться": жена известного актера объявила о выкидыше
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

49-летняя красотка разрушила брак самого богатого человека в мире
Главные события Москвы
Великий пост: рецепт морковного крем-супа с фисташками
Обнищавшая Рынска ищет комнату за 500 рублей
Скрытная Меган Маркл обвела принца Гарри вокруг пальца
Взорвавшаяся Волочкова обратилась к Собчак: Тебе уже не поможет ни топор, ни фаллоимитатор
Шоу-бизнес

"Я бы не смогла пережить": 47-летняя Заворотнюк откровенно о третих родах

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк ослушалась врачей и решилась на роды в 47 лет. При этом медики предупреждали актрису о возможных неутешительных последствиях.
прочитано 576 раз

Звезда "Моей прекрасной няней" 47-летняя Анастасия Заворотнюк впервые показала свою четырехмесячную дочь телезрителям. Актриса и ее муж фигурист Петр Чернышев пригласили съемочную группу программы "Однажды" в свой шикарный особняк.

ПО ТЕМЕ

Вскрылась баснословная стоимость коттеджа Заворотнюк

Похорошевшая Заворотнюк впервые вышла в свет после родов

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

В беседе с журналистами Анастасия призналась, что решение о рождении третьего ребенка далось непросто – врачи всячески отговаривали актрису от родов в столь зрелом возрасте, указывая на всевозможные риски. Поэтому Заворотнюк до последнего скрывала свою беременность даже от близких. 

"Было очень волнительно. Всё ли будет хорошо и пройдет ли удачно? Мне очень не хотелось, чтобы кто-то меня жалел. Я понимала, что все будут меня потом много лет жалеть будут – я бы это не смогла пережить", – рассказала Анастасия.

Но, опасения оказались напрасны. Беременность и роды прошли успешно, Мила родилась здоровой и теперь доставляет родителям много хлопот и радости. Петр и Анастасия даже прозвали ее "жуликом" за врожденную хитрость, но при этом балуют свою дочку, как могут – в каждой комнате особняка площадью 900 квадратных метров у Милы есть своя кроватка. Как смеется Анастасия, ей удалось полностью оккупировать весь дом. 

7 апреля 2019, 11:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Предатель Саакашвили вонзил нож в спину Порошенко
Перепуганный Порошенко врезал униженной Тимошенко
Объявлено о тайной связи Порошенко с Меланьей Трамп
Трамп взял за горло рвущегося к власти Зеленского

Шоу-бизнес

Смерть близких и новая беременность: Кудрявцева раскрыла тайны
"Рюмку водки перед выступлением": Салтыкова рассказала о своей слабости
Народ молится о выздоровлении внезапно слегшего Леонтьева
"Позор семьи": Боярской крепко досталось после громкого заявления отца

Проишествия

Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
Малышева спасла беззащитных животных от живодера
Отрезала сыну ухо: жуткие подробности нападения матери на собственного ребенка

Lifestyle

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Общество

Проверка Порошенко на наркотики обернулась неожиданностью для врачей

Медики столкнулись с трудностями
Шоу-бизнес

Как живет дочь после смерти Началовой

Девочка написала матери прощальное письмо
Шоу-бизнес

"Она – царица": Галкин признал доминирование Пугачевой

Куда бы ни пришла певица, она сразу становится объектом внимания
Шоу-бизнес

Сбежавшие из дворца Меган Маркл и принц Гарри нашли скромное убежище

Чета решила жить отдельно

Гороскоп

Совет на выходные
Стало известно о скорой свадьбе Ольги Бузовой
Бузову заподозрили в использовании черной магии
Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы

Фоторепортажи

Двойник Маркл показала роскошные формы
Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков
Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь
Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

Спорт

Медведева проболталась о новой работе
Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго
Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз
Медведева ответила на неудобный вопрос о Туктамышевой

Регионы

Спалила "ведьму-свекровку": вскрылся жуткий мотив поджога квартиры сибирячки
Названы неожиданные версии взрыва в питерской академии
"Вы все подохнете": терапевт из Балашихи облаяла коллег на глазах пациентов
Уродующая женщин хирург-мясник задержана в Краснодаре

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru