Доевшая котлеты Волочкова взобралась на натужившегося Малахова
В личном Instagram бывшая прима Большого театра опубликовала свежий снимок. В кадре Анастасия Волочкова взобралась на Андрея Малахова. Натужившийся шоумен крепко прижимает к себе танцовщицу.
"Андрей Малахов-профессионал! После визита в мой дом Собчак-это была разница! Небо и земля. 💪🏻👍🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – подписала фото Волочкова.
Судя по всему, Анастасия все еще не простила Ксению Собчак. После выхода на YouTube ток-шоу "Осторожно, Собчак!", главной героиней которого она стала, балерина который день публикует в микроблоге посты, "изобличающие" светскую львицу.
"Простите, но до сих пор отхожу и отмываюсь от той ее съемки в моем доме..😝 Бессовестной и бесчеловечной. Правда, теперь уже без свидетелей и скрытых камер и микрофонов, установленных ею в моей же бане, куда я гостеприимно разрешила ей попариться. И без копания в шкафах и тумбочках моего дома без моего ведома..🙈", – в очередной раз написала Анастасия Волочкова под снимком, на котором угощается котлетами из кабачков.
Меж тем Ксения Собчак ранее опровергла заявление танцовщицы. Она опубликовала в Сети кадры, на которых видно, как светские львицы обговаривают детали съемки с оператором, более того Анастасия Волочкова старается предстать в более выигрышном виде.
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