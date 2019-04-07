Получилось умопомрачительно: Садальский влез в грязные разборки Собчак и Волочковой
В личном Instagram артист написал, что посмотрел последний выпуск "Осторожно, Собчак!" на YouTube. Главной героиней шоу была бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова.
"По словам Волочковой, после съемок шоу Собчак в ее доме она обнаружила в своей бане скрытые камеры и микрофоны. Также она с возмущением отреагировала на сообщения о том, что Собчак нашла в спальне Волочковой фаллоимитатор. Насть, если не нравится, зачем Ксению в дом пустила?!" – написал Стас Садальский.
Станислав Садальский завил, что программа получилась отличной. Артист посоветовал подписчикам ознакомиться именно с этим выпуском. "А так шоу у Ксюши получилось умопомрачительное👍🏾👍🏾😃", – резюмировал Садальский.
Напомним, что Анастасия Волочкова недавно принимала у себя дома Ксению Собчак. Результатом встречи светских львиц стало шоу, которое было опубликовано на YouTube. После балерина заявила, что недовольна поведением телеведущей.
По признанию Анастасии Волочковой, Ксюша ходила по комнатам без разрешения, пытаясь найти компромат, установила в ее доме скрытые камеры. Во время беседы откровенно издевалась и провоцировала, задавая неприятные вопросы.
Меж тем Ксения Собчак терпеть претензии балерины не стала. Она опубликовала в Сети кадры, на которых видно, как светские львицы обговаривают детали съемки с оператором.
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