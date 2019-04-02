Звезда ТНТ проболталась Дудю о баснословных заработках

Звезда ТНТ раскрыла размеры гонораров за свои выступления. Бывший участник Comedy Club Александр Незлобин признался журналисту Юрию Дудю, что стремится к новой цели – нескольким миллионам долларов за один выход.

Александр Незлобин уже около года участвует в стендапах в самых известных клубах Америки. Чтобы попасть на сцену, бывшей звезде ТНТприходится каждый раз выстаивать очередь примерно из 30 человек. По словам Незлобина, вокруг "открытых микрофонов" в США расцвела целая индустрия и заработки здесь соответствующие.

"Стендап здесь возвели в индустрию. Если ты занимаешься чем-то, то ты, как в спорте, хочешь попасть в высшую лигу. Это чего-то стоит, когда ты выходишь и понимаешь, что ты смешной для аудитории, у которой другое мышление и другой язык... И здесь есть деньги. Клево было бы получить чек в несколько миллионов долларов за одно выступление", - делится мечтой экс-звезда ТНТ.

Незлобин откровенно рассказал о своих заработках в России. По словам артиста, за один концерт он зарабатывает 600-650 тысяч рублей. За корпоративы бывшая звезда ТНТ ставит ценник и в 1,5 миллиона рублей. Но, отметил шоумен, в Штатах перед ним открываются совершенно другие возможности.

Незлобин постоянно живет с семьей в Москве, в квартире на Патриарших прудах. А на время своих выступлений в США бывшей звезде ТНТ приходится снимать номер в хостеле за 120 долларов за ночь. Хостел удобен тем, что расположен в шаговой доступности от трех самых главных клубов в Америке, где делают комедии. Можно жить и в Roosevelt Hotel – но лучше сэкономить и быстрее погасить ипотеку, приводит шутку звезды ТНТ Ura.ru.