Звезда ТНТ проболталась Дудю о баснословных заработках
Александр Незлобин уже около года участвует в стендапах в самых известных клубах Америки. Чтобы попасть на сцену, бывшей звезде ТНТприходится каждый раз выстаивать очередь примерно из 30 человек. По словам Незлобина, вокруг "открытых микрофонов" в США расцвела целая индустрия и заработки здесь соответствующие.
"Стендап здесь возвели в индустрию. Если ты занимаешься чем-то, то ты, как в спорте, хочешь попасть в высшую лигу. Это чего-то стоит, когда ты выходишь и понимаешь, что ты смешной для аудитории, у которой другое мышление и другой язык... И здесь есть деньги. Клево было бы получить чек в несколько миллионов долларов за одно выступление", - делится мечтой экс-звезда ТНТ.
Незлобин откровенно рассказал о своих заработках в России. По словам артиста, за один концерт он зарабатывает 600-650 тысяч рублей. За корпоративы бывшая звезда ТНТ ставит ценник и в 1,5 миллиона рублей. Но, отметил шоумен, в Штатах перед ним открываются совершенно другие возможности.
Незлобин постоянно живет с семьей в Москве, в квартире на Патриарших прудах. А на время своих выступлений в США бывшей звезде ТНТ приходится снимать номер в хостеле за 120 долларов за ночь. Хостел удобен тем, что расположен в шаговой доступности от трех самых главных клубов в Америке, где делают комедии. Можно жить и в Roosevelt Hotel – но лучше сэкономить и быстрее погасить ипотеку, приводит шутку звезды ТНТ Ura.ru.
Он разразился гневной тирадой в социальных сетях
Неожиданное откровение экстравагантного режиссера
Она рассказала об этом в Facebook
Примадонна высказалась о нашумевшем рейтинге
Популярные темы форума
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Ненавижу дев!..
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Отец встречается с моими ровесницами
Он дважды в разводе
Перезвоните пожалуйста
У сына в жизни нет цели
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Где найти богатого мужчину?
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Безответная любовь
Кто пишет и читает это <цензура>?
Кручу её на миньет
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Почему наши женщины похожи в старости на кикимору
Мимические морщины
Не хозяйственная жена
Кожевникова не замужем
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Хочу есть и не толстеть
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Перезвоните пожалуйста
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.