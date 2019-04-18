Вдова Евстигнеева напророчила себе смерть
Вдова Евгения Евстигнееева Ирина Цывина по гороскопу – Рак, она родилась 1 июля. Это один из самых сильных знаков зодиака – в то же время, крайне склонный к эмоциональным перепадам. Вдобавок, Раки подвержены влиянию извне.
Одна из подруг Ирины Цывиной была уверена, что на актрису навели порчу. А в сумме с повышенной мнительностью Раков это могло привести к тому, что вдова Евстигнеева сама поверила в эту версию с такой силой, что мысль материализовалась спустя некоторое время. То есть, смерть актрисы была вызвана самореализующимся пророчеством, считает астролог Лилия Любимова.
"Может быть, эту мысль ее же подруги и озвучили. Ей эта мысль попала в голову, и далее сработал такой дополнительный фактор как самореализующееся пророчество", – заявила астролог в интервью Пятому каналу.
Ирина Цывина окончила Школу-студию МХАТ, выступала на сценах Театра имени Моссовета, "Сатирикона", МХТ имени Чехова. В 1993-2003 годах жила и работала в США. Сыграла в сериалах "Полицейский с Рублевки", "Шакал", "По ту сторону смерти", "Ольга", "Марш Турецкого", "Кадетство".
Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля. Причина смерти пока не установлена. Близкие актрисы в шоке – говорят, что еще 14-го числа Ирина отмечала день рождения своей подруги и отлично себя чувствовала.
Примадонна впервые за десять лет выступила с сольником
В студии ток-шоу огласили результаты судебно-медицинской экспертизы
Поклонники не сразу узнали телезвезду
Пара составила соглашение
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Хочу найти мужчину
Как думаете: убила старуха Диану?
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Религия - наркотик для рабов.
Отшила лучшего друга
Как понять твой человек или не твой?
Свекровь не союзник
Лабода вам нравится?
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Павел Воля
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
хочу вежлевого мужа,где взять?
почти не возможно найти работу!
Может ли мужчина ударить
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Расскажите про роды
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Комплексует что нет машины
Никогда не делайте отбеливание зубов
Алкаши
Ефремов
Телец и близнец -брак получается или нет?
Диета ангела
Замужество - больная тема