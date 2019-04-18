Вскрылась неожиданная причина смерти Ирины Цывиной
Приятельница в последний раз общалась с артисткой 8 апреля. Подруги проговорили очень долго.
"Она мне говорила: "Оль, меня кто-то сглазил, я не могу, что со мной творится... Есть у тебя какая-то бабака, нумерологи, астрологи?" У всех у нас есть такие контакты. Я ей дала, у всех у нас, женщин, есть такие контакты", — цитирует коллегу Ирины Цывиной РЕН ТВ. Осторожно высказалась Спиркина и о причинах смерти подруги.
По ее словам, трагедии могло поспособствовать употребление лекарств вдовой Евгения Евстигнеева. "Я думаю, она пила какие-то таблетки, антидепрессанты. Либо неправильно… Она жаловалась только на общее психофизическое состояние. Она говорила: у меня сглаз", – поделилась коллега Ирины Цывиной.
По словам Спиркиной, приятельница обещала выйти к новым студентам. "Она говорила: я не могу дома сидеть, у меня такая депрессия, мне надо походить на работу", - добавила она.
Напомним, 55-летняя актриса скоропостижно скончалась 18 апреля. Официальная причина смерти Ирины Цывиной пока неизвестна.
Ирина Цывина окончила школу-студию МХАТ, после чего выступала на сцене Театра им. Моссовета, в "Сатириконе" и МХАТе им. Чехова. С 1993-го по 2003 год актриса жила и работала в США. Она сыграла в сериалах "Полицейский с Рублевки", "Шакал", "По ту сторону смерти", "Ольга", "Марш Турецкого" и "Кадетство" и других.
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