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"Им не грех втащить": жена вступилась за избивавшего девушек ведущего шоу "Дом-2"

Андрей Черкасов. Фото: instagram.com/cherkasov119
Супруге ведущего телестройки Андрея Черкасова пришлось оправдываться перед интернет-обывателями. Звезда шоу "Дом-2" Кристина Ослина уверила, что муж ее не бьет.
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Поклонники реалити вспомнили, как Черкасов, будучи участником проекта, поколачивал предыдущих своих возлюбленных. Наталья Варвина и Виктория Романец, например, порой были избиты.

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Фолловеры девушки в Instagram выразили мнение, что Андрей мало изменился за эти годы и может быть агрессивным. Они предположили, что, став женой звезды шоу "Дом-2", Ослина сделала ошибку.

Кристина посчитала подобные утверждения нелепыми и безосновательными. Она заявила, что муж никогда не поднимал на нее руку.

"Не несите бред сумасшедшего, два года он меня на руках носит. Это видят все. А, когда на вас бросается пьяная и неадекватная женщина, конечно, она будет получать", – написала она.

Супруга ведущего шоу "Дом-2" отметила, что бывшая зазноба Андрея – Виктория Романец заслужено получала нагоняй. Якобы девушка сама провоцировала конфликт. "Есть бабы, которые напрашиваются, и им не грех втащить", – написала жена ведущего.

Ослина также заявила, что сравнение с Романец считает для себя оскорбительным. Она назвала бывшую супруга "истеричным фриком".

После комментаторы припомнили драки звезды шоу "Дом-2" Черкасова с Натальей Варвиной. "Варвина сама упала с дивана и ударилась, что вы в одну кучу все мешаете?" – возмущалась супруга ведущего. Об этом сообщает StarHit

Автор: Руслана Алексеева16 апреля 2019, 22:03
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