"Было страшно!": Меньшиков разоткровенничался о контакте с Пугачевой

Вся страна от президента до простого рабочего в едином порыве празднует юбилей Аллы Пугачевой. Телеграммы, звонки, передачи в ее честь – Примадонна заслужила. Говорят, была идея объявить 15 апреля выходным днем, чтобы все смогли отметить 70-летие главной певицы страны. Однако потом вспомнили, что впереди майские праздники.

Накануне юбилея последней народной артистки Советского Союза основные федеральные каналы посвятили ей эфиры. Концерты, воспоминания мужей и любовников, признания друзей – всего было в избытке. А 15 апреля, в день 70-летия певицы, Первый канал покажет большое интервью с ней, взятое для YouTube-проекта "ОМ Олега Меньшикова", – первое за последние десять лет. Алла Пугачева рассказала о детстве, карьере, славе, уходе со сцены и отношении к старости.

"Это было очень ответственно и немножечко страшно, – признался Олег Меньшиков. – Я написал ей письмо. Просто захотел. Она же кумир, глыба, эпоха. Честно написал, что очень хочу с ней поговорить, причем от руки написал. Полторы страницы. Знаете, я очень люблю перьевые ручки, красивую плотную бумагу. Я в Италии покупаю такую. И самое замечательное – когда я предложил Алле Борисовне это вот, она мне пишет СМС, что готова поговорить".

"Я ей набираю, говорю: "Алла Борисовна, Меньшиков звонит..." А она отвечает: "Привет! Слушай, у тебя такая бумага шикарная. Где ты ее берешь?" – разоткровенничался актер о контакте с Аллой Пугачевой.

Интервью с главной артисткой Советского Союза и России выйдет в эфир Первого канала 15 апреля после программы "Время". До окончания эфира оно будет недоступно для просмотра на YouTube-канале "OM Олега Меньшикова". В его практике это первый случай, когда в эфир выйдет полная версия проекта, созданного для Всемирной паутины.