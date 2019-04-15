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Шоу-бизнес

"Как же она достала!": юбилейная вакханалия Пугачевой довела до тошноты

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Судя по тому, что в эти дни показывают по телевизору, в мире нет других событий, кроме юбилея Аллы Пугачевой. И в стране нет иных певцов, кроме Аллы Пугачевой. Многие считают это безобразием.
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Все предшествовавшие 70-летию Аллы Борисовны выходные по федеральным каналам шли передачи только о ней. Вот небольшая выдержка из телепрограммы:

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Первый канал: "А знаешь, все еще будет", "И это все о ней", "Избранное", "Максим Галкин: "Моя жена – Пугачева", "Сегодня вечером: Алла Пугачева";

"Россия": "Андрей Малахов: Все мужчины Аллы Пугачевой", "Подарок для Аллы. Праздничный концерт", "С днем рождения, Алла!", "Откровения мужчин Примадонны";

"Прямая линия Аллы Пугачевой с народом", "Исповедь мужчин Пугачевой", "Творческий вечер Аллы Пугачевой в Баку" – это уже по другим каналам...

А с утра 15 апреля новость о том, что Пугачева отмечает юбилей, находится в топе агрегатора "Яндекс". Выборы на Украине и индексация пенсий в России ушли на второй план. "Живи спокойно, страна,/ Я у тебя всего одна!/ Все остальное в тени./ Ну извини!" – поет Примадонна.

Народ, конечно, ужасе от вакханалии в эфире – многие считают этот культ личности чудовищным. Невозможно себе представить, чтобы в юбилей Мадонны или Элтона Джона основные каналы Великобритании и Америки отдали им весь эфир.

"Как же она достала!", "Тошнит уже от Пугачевой!", "Оставьте бабушку в покое", "Сколько можно трясти маской и париками в эфире?" – возмущаются телезрители. И ладно бы показывали что-то новое, а то наскребли по сусекам: старые концерты и передачи, давно услышанные откровения.

Справедливости ради надо заметить, что Пугачева к этому массовому психозу отношения не имеет – она снялась лишь в программе своего пятого мужа "Сегодня вечером", и эфир был посвящен не юбилею, а ее отношениям с модой. В студию пришли Слава Зайцев, Валентин Юдашкин, Алишер и другие модельеры, которые формировали стиль звезды. 

Примадонна совсем не хотела шумихи, елея, панегириков, од и здравиц. Даже запретила друзьям давать о ней интервью, но не все послушались. Например, Сергей Челобанов зачем-то растрезвонил на всю страну, как хороша артистка в постели. Лучшего поздравления и не придумать.

Пугачева и юбилейного сольника не хотела. "Впервые о необходимости дать концерт Алла Борисовна заговорила в прошлом году на дне рождения, – рассказала "Дни.ру" певица Жасмин. – Понимала, что люди ждут, что надо выступить, хотя и не очень хотела, долго колебалась. Позже мы встретились на каком-то мероприятии, и Пугачева обреченно вздохнула: "Придется выступать..."

Автор: Иван Губкин15 апреля 2019, 09:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Слава Богу что есть много других каналов и пульт в руках чтобы не видеть ее.
Гость
Ответить
Сколько раз уже прлщалась, фанершица, а все на голубом экране сидит. Все воскресные дни ее откровениями залили весь телевизор, испортили только ввходные дни. Ужас и кошмар, нашли кого чевствовать.
Гость
Ответить
С удовольствием просидела два выходных дня у телевизора любуясь Аллой Борисовной и слушая ее неподражаемые песни. Хотя дел было много. Но такое бывает один раз. С юбилеем , Алла!
Гость
Ответить
Просто нужно поменять начальника по телевизору
Гость
Ответить
ага. и страна на первом месте по уровню жизни населения. и искорены коррупция и воровство. и рубль крепок как никогда. можем веселиться с бабулей!
Гость
Ответить
Как же надоела эта старуха.
Гость
Ответить
Юшка
Леонтьеву 70 было, блин, ни слова! Ротару два года назад было, всколь в новостях упомянули и всё! Почему ни слова о Леонтьеве, он спел меньше? Пугачева купила все каналы, голубая диаспора ее финансирует конкретно, а отдыхать Галкин с Дроботенко поедет! Противно, чесслово, сколько можно об одном и то же?!
Юшка, вы действительно такая идиотка безмозглая или роль играете за деньги ? Думаю, первое, так убедительно не сыграешь.. (
Нина Зайцева
Ответить
Как в одной её песне "...вот он последний бой.." или "...Счастливый финал..." Все мы попрощались с эпохой Примадонны. И вот такм было прощание
Нинель
Ответить
Как в одной её песне "...вот он последний бой.." или "...Счастливый финал..." Все мы попрощались с эпохой Примадонны. И вот такм было прощание
Юшка
Ответить
Леонтьеву 70 было, блин, ни слова! Ротару два года назад было, всколь в новостях упомянули и всё! Почему ни слова о Леонтьеве, он спел меньше? Пугачева купила все каналы, голубая диаспора ее финансирует конкретно, а отдыхать Галкин с Дроботенко поедет! Противно, чесслово, сколько можно об одном и то же?!
1

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