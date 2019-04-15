"Как же она достала!": юбилейная вакханалия Пугачевой довела до тошноты
Все предшествовавшие 70-летию Аллы Борисовны выходные по федеральным каналам шли передачи только о ней. Вот небольшая выдержка из телепрограммы:
Первый канал: "А знаешь, все еще будет", "И это все о ней", "Избранное", "Максим Галкин: "Моя жена – Пугачева", "Сегодня вечером: Алла Пугачева";
"Россия": "Андрей Малахов: Все мужчины Аллы Пугачевой", "Подарок для Аллы. Праздничный концерт", "С днем рождения, Алла!", "Откровения мужчин Примадонны";
"Прямая линия Аллы Пугачевой с народом", "Исповедь мужчин Пугачевой", "Творческий вечер Аллы Пугачевой в Баку" – это уже по другим каналам...
А с утра 15 апреля новость о том, что Пугачева отмечает юбилей, находится в топе агрегатора "Яндекс". Выборы на Украине и индексация пенсий в России ушли на второй план. "Живи спокойно, страна,/ Я у тебя всего одна!/ Все остальное в тени./ Ну извини!" – поет Примадонна.
Народ, конечно, ужасе от вакханалии в эфире – многие считают этот культ личности чудовищным. Невозможно себе представить, чтобы в юбилей Мадонны или Элтона Джона основные каналы Великобритании и Америки отдали им весь эфир.
"Как же она достала!", "Тошнит уже от Пугачевой!", "Оставьте бабушку в покое", "Сколько можно трясти маской и париками в эфире?" – возмущаются телезрители. И ладно бы показывали что-то новое, а то наскребли по сусекам: старые концерты и передачи, давно услышанные откровения.
Справедливости ради надо заметить, что Пугачева к этому массовому психозу отношения не имеет – она снялась лишь в программе своего пятого мужа "Сегодня вечером", и эфир был посвящен не юбилею, а ее отношениям с модой. В студию пришли Слава Зайцев, Валентин Юдашкин, Алишер и другие модельеры, которые формировали стиль звезды.
Примадонна совсем не хотела шумихи, елея, панегириков, од и здравиц. Даже запретила друзьям давать о ней интервью, но не все послушались. Например, Сергей Челобанов зачем-то растрезвонил на всю страну, как хороша артистка в постели. Лучшего поздравления и не придумать.
Пугачева и юбилейного сольника не хотела. "Впервые о необходимости дать концерт Алла Борисовна заговорила в прошлом году на дне рождения, – рассказала "Дни.ру" певица Жасмин. – Понимала, что люди ждут, что надо выступить, хотя и не очень хотела, долго колебалась. Позже мы встретились на каком-то мероприятии, и Пугачева обреченно вздохнула: "Придется выступать..."
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