Почему нельзя трогать личные вещи умершей от порчи Началовой

Со дня смерти Юлии Началовой не пришло и месяца. Для ее родных, коллег и поклонников это непростое время, но вскоре скорбь сменят земные заботы.

Юлия Началова считалась знатной модницей. Она знала, что артист всегда должен удивлять, поэтому не экономила на нарядах и соответствовала дресс-коду мероприятия. В ее квартире было несколько шкафов, забитых платьями, шляпками, туфлями и сумочками.

Православный канон запрещает делать из личных вещей покойного объект поклонения – душам нужны молитвы и поминание. Семье предстоит решить, что делать с одеждой Юлии. Согласно народному поверью, 40 дней вещи усопшего нужно хранить дома, поскольку все это время его душа находится здесь. Биоэнергетики не рекомендуют трогать их 40 дней после смерти, а также советуют не спать в комнате покойного – чтобы он не снился.

"До 40 дней стоит меньше суетиться по бытовым вопросам, отвлекаться на материальные проблемы и больше молиться об усопшем. На 40-й день умерший предстает перед Богом, и определяется место его пребывания до Страшного суда, поэтому родным надо заботиться об облегчении участи новопреставленного, а не заниматься материальными делами", – пояснил "Дни.ру" настоятель столичного храма, в котором часто бывала Юлия Началова.

Правильным будет отдать вещи певицы нуждающимся, уверен священник. "Хорошо иметь на память что-то, чтобы поминать человека, – добавил он. – Вещи умершего могут послужить милостыней, поводом для молитвы о душе новопреставленного".

Раздавать можно одежду, мебель, книги, обувь, посуду. При этом не рекомендуется отдавать вещи, в которых человек умирал от тяжелой болезни, и его украшения.

"Негативная энергия накапливается в украшениях и постельном белье покойника, делает их заряженными на отрицательное воздействие, – считает биоэнергетик. – Мы советуем не хранить дома имущество умершего от тяжелой болезни – рака, инфекционных заболеваний, ментальных недугов. Негативная энергетика передастся вместе с ними, и человек, которому были подарены вещи, может пережить такие же мучения". К тому же певица считала, что на нее навели порчу и запрограммировали смерть...

Какие-то платья Юлии Началовой в свою коллекцию с удовольствием взял бы историк моды Александр Васильев. У него уже есть наряды Клары Лучко, Людмилы Гурченко, Майи Плисецкой и других великих див.

Стоит заметить, что мать Жанны Фриске сохранила все вещи артистки. "В твоей комнате тоже все как прежде. Кажется, что ты вот-вот войдешь, моя девочка. На месте вещи, которые ты перевезла к нам пять лет назад, перед тем как улететь в Майами, чтобы родить сына. Мы ничего не трогали, хотя, может, и нужно с ними уже что-то сделать..." – сообщила она недавно в трогательном послании к умершей дочери.