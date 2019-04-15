Запрещенный клип Пугачевой увидел свет

Накануне 70-летия Аллы Пугачевой в Сети появился ролик на ее песню "Айсберг". Запрещенный клип записали Игорь Николаев и Лидия Козлова.

В СССР снятый зимой 1984 года в Сочи клип не разрешили к показу, посчитав вульгарным – позы лежащей на льдине Аллы Пугачевой показались непристойными. По словам авторов песни, ролик появился на Ленинградском телевидении, но был снят с ротации, передает "ФедералПресс".

Есть версия, что шуба Примадонны понравилась генеральному секретарю СССР, поэтому он купил такую же жене, а клип вернули в ротацию. Однако полнометражную версию запрещенного клипа Пугачевой Гостелерадиофонд опубликовал только спустя 35 лет после премьеры.