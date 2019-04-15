Пугачева получила неожиданное поздравление на юбилей
"Поздравляю Аллу Борисовну с юбилеем! Вообще не верится, что ей уже 70 лет", – обратился Вадим Манукян к Примадонне через "Дни.ру".
"Честно говоря, история 2017 года и всеми этими флешмобами "за" и "против" Пугачевой, которую я невольно инициировал, меня прилично выбила из колеи. Когда понимаешь, что те, с кем ты выступаешь единым фронтом за изменения по ТВ оказываются на поверку еще хуже, чем те, против кого ты выступаешь, то хочется просто отойти в сторону", – признался эксперт.
"С примитивными хейтерами мне никогда не будет по пути. Когда вижу на стене у Пугачевой в Instagram оскорбления в ее адрес, которые идут потоком, или в любом посте артистов, которые хоть слово доброе скажут в ее адрес, то невольно задаешь себе вопросы: А кто все эти люди? Где они воспитывались? Чем же их в жизни так обидели, что они ничего кроме оскорблений так ничего делать и не научились? Они не понимают насколько нелепо со стороны они выглядят позволяя себе так вести?", – заметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме.
"Критика по делу уместна всегда, а вот оскорбления – это признак слабости!", – заключил Вадим Манукян. Напомним, 15 апреля Примадонна празднует свое 70-летие. Юбилей Аллы Пугачевой обещает стать одним из самых важных событий года. По крайней мере именно такое ощущение создается при чтении новостей о подготовке к праздничному концерту певицы и многочисленным застольям по этому поводу.
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