Maruv взбесила украинцев оглушительным успехом в России

Успех шоу Maruv в России взбесил украинцев. Победительницу украинского национального отбора на "Евровидение-2019" затравили за "развратное", по мнению пользователей, поведение.

Шоу украинской певицы Maruv с успехом прошло в московском "Известия-Hall" 6 апреля. Зрители с удовольствием поделились в Сети видео и фотографиями с концерта. Разместила снимки в своем микроблоге и артистка. "Фото с большого лайв-шоу в Москве", – прокомментировала она кадры.

Украинский сегмент Сети едва не взорвался от праведного гнева пользователей. "Фу, смотреть противно. А тебя еще половина страны поддерживала", "Ты недостойна Украины", "Там и оставайся", "Ну в Москве тебе всегда будут рады, особенно после нацотбора. Может, стоит там остаться насовсем?" – затравили певицу украинцы.

Украинские СМИ не отстают от своих читателей. Успех шоу Maruv в Москве не дает им покоя, певице рекомендуют навсегда остаться в России и зарабатывать в "стране-агрессоре". При этом надо отметить, что концерт в российской столице был ничуть не развратнее номера, с которым артистка победила в нацотборе на "Евровидение-2019".

Напомним, победительница украинского национального отбора отказалась от участия в "Евровидении-2019" после того, как ее раскритиковали за гастроли в России и потребовали подписать кабальный контракт. Тем временем в Москве шоу Maruv проходят с успехом. Ранее украинской певице присудили награду в России – артистка одержала победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018.