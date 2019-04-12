Maruv взбесила украинцев оглушительным успехом в России

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Пятница 12 апреля
Лента новостей
13:17
Российский университет транспорта проведет акцию "Клумба на колесах"
12:17
Володин и Терешкова заложили аллею в аэропорту Гагарин
11:36
Известная plus-size модель показала аппетитные формы в купальнике
11:36
"Роскосмос" стал официальным партнером фестиваля "Нашествие"
11:13
Найдено новое подтверждение слухам о разводе Алсу
11:01
Главные события Москвы
10:56
Вскрылись баснословные заработки автора хитов Бузовой
10:51
Найден революционный способ диагностики неизлечимой болезни
10:51
Как телевизор делает из людей послушных рабов
10:31
Дженнифер Лопес прервала молчание после скандала с изменами
10:22
"Я расслабилась": Туктамышева оправдалась после провала
10:02
Тодоренко сообщила об уходе после контакта с Шепелевым
09:59
Салтыкова призналась в пагубной зависимости
09:53
У Маркл появилась соперница
09:24
Изменившуюся больную дочь не узнали рядом с Успенской
09:18
Любовница Тимати рассказала о пополнении
09:13
В жутком ДТП в Армении пострадали десятки человек
08:42
Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
08:39
Муж Бородиной объявил о расставании
07:00
Обезумевший Лукашенко объявил войну Путину
06:31
"Полулысая бабка, пришивающая волосики": Ларису Долину назвали посмешищем
04:26
Маркл прервала молчание накануне родов
02:07
"Прошло все!": молящуюся Аллу Пугачеву исцелил удар по голове
00:16
Собчак с треском провалилась после издевательств над Волочковой
22:32
Как будет развиваться Саратовская агломерация
22:04
Что скрывает "борец с коррупцией" Соболь
22:03
Совсем разошлась: зрители не могут отойти от шока после концерта Аллегровой
21:56
Асмус заразилась от Харламова неизлечимой болезнью
21:55
Как ответит Россия на хамство слетевшего с катушек Лукашенко
21:35
"Опять голая": закрывшая прелести Глюк’oZа взбудоражила народ
21:31
В Москве автолюбитель сбил полицейского и протащил его на капоте
21:28
"Весь в крови": футболист "Спартака" зверски избил пешехода
21:04
Порошенко грозят тюрьмой за "сбитого самосвалом" Зеленского
21:01
Обнимающая Галустяна Лопырева отлично провела время
20:32
Новые данные в нашумевшем деле дебоширов Кокорина и Мамаева
20:21
Топурия согласилась продвигать трехлетнюю дочь в шоу-бизнесе
19:43
Известную актрису вырезали из сериала после скандала со взятками
19:09
Сбитый летчик Порошенко накинулся на миротворца Зеленского
19:02
Цымбалюк-Романовская одобрила связь Шаляпина с пенсионерками
18:21
Затравленную Волочкову спустили с небес на землю после слов о бедных россиянах
18:20
Напившаяся слабительного Пугачева поразила силой голоса
18:11
Как заработать на лайках в Инстаграме
17:43
Россиян травят поддельными молочными продуктами
17:38
Экс-любовница Гуфа похвасталась подарком за 8 миллионов
17:37
Кремль поставил на место обнаглевшего Лукашенко
17:03
Абсолютно голая Алеся Кафельникова пошла вразнос
16:52
Москвичей предупредили о резком похолодании и ливнях
16:46
"Единая Россия" готовит масштабный фестиваль дворового футбола
16:39
Королева объявила о свадьбе с Николаевым
16:25
Разъяренный Пригожин обрушился на Волочкову за слова о бедных
16:21
Тимати нанес сильный удар Криду после скандала
16:14
Володин призвал ускорить строительство дома для переселенцев в Елшанке
16:06
Панайотова в больнице спасают от трагической участи Началовой
15:55
Володин предложил реконструировать Дом офицеров в Энгельсе
15:45
"Два дня у постели": Чадов рассказал о близости с Барановской
15:43
Ужасные кадры нападения медведя на Запашного
15:42
"Ему очень плохо": известная ведущая о перекошенном Шепелеве
15:37
"Попавший под самосвал" Зеленский сделал неожиданное заявление
15:36
"Это же шизофрения!": самовлюбленной Бузовой поставили диагноз
15:07
Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле
15:07
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
14:44
Американка заживо похоронила звезду "Дома-2"
14:44
Эксперты научили грамотному бритью ног
14:39
Дума совершенствует систему госзакупок
14:38
Пригожин о состоянии прооперированной дочери Валерии
14:38
Изрыгающий проклятия Данко сбежал от Шепелева
14:36
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 апреля 2019 года
14:30
Шпагат сына Рудковской вызвал восхищение
14:04
В лесу в Москве нашли мертвого младенца
13:52
Арест Ассанжа в Лондоне сняли на видео
13:51
Россияне заплевали богачку Волочкову за обидные слова
13:42
Володин осмотрел новый спорткомплекс в Саратовской области
13:41
Взбесившийся Лукашенко смешал Россию с грязью
13:17
Киркоров рассекретил свои доходы на "Евровидении"
13:15
Довольные Виторган и Куркова блеснули на публике
13:14
Андреева в коротких шортах похвасталась стройными ногами
13:10
"Единая Россия" просит Центробанк проверить цены на ОСАГО
13:03
Жена вмешалась в гнусную историю с любовницей Кокорина
12:59
В американском лагере для беженцев в Сирии гибнут люди
12:58
Алсу отреагировала на слухи о разводе
12:49
Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Ассанжа
12:38
Президент Судана подал в отставку
12:33
В центре Москвы машина на полном ходу сбила девочку-подростка
12:31
"ЕР" выступила против увеличения штрафов для водителей
12:24
Разъяренный Конор Макгрегор напал на фаната (видео)
12:18
При столкновении ВАЗа и KIA пострадал человек
12:11
"Сколько можно бессовестно врать?": Гребенщиков сделал заявление после заварухи с Пугачевой
12:07
Сделано заявление о роковой ошибке Порошенко
12:06
Пожар на территории храма Христа Спасителя сняли на видео
12:06
В Москве началась охота на ведьм
12:02
Двум приятелям из Калининградской области грозит тюрьма за кражу варенья
11:59
Глюк’oZa в полупрозрачном наряде показала пышные формы
11:55
В Челябинске экстренные службы спасают гуляющего по крыше мужчину
11:51
Актриса Архарова предстала с большим животом после странного исчезновения мужа
11:44
Из офиса в Москве изъяли бриллианты на 15 миллионов
11:34
Дума повышает безопасность закупок в сфере детского отдыха
11:32
Бывшая жена Башарова показала округлившийся живот
11:28
Кто в России получает по 100 тысяч рублей
11:25
Невежда Маркл устроила громкий скандал
11:13
Под Красноярском сгорел дотла памятник архитектуры
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стали известны причины взрыва в жилом доме в Екатеринбурге
Найден способ заглянуть в будущее
Кабмин и Верховный суд поддержали ужесточение наказания за "пьяные" ДТП
В Москве электричка сбила женщину
"Она такая тугая": неожиданное признание Борисова
Как живет 94-летний диктор Виктор Балашов
Шоу-бизнес

Maruv взбесила украинцев оглушительным успехом в России

Maruv. Фото: www.globallookpress.com
Успех шоу Maruv в России взбесил украинцев. Победительницу украинского национального отбора на "Евровидение-2019" затравили за "развратное", по мнению пользователей, поведение.
прочитано 416 раз

Шоу украинской певицы Maruv с успехом прошло в московском "Известия-Hall" 6 апреля. Зрители с удовольствием поделились в Сети видео и фотографиями с концерта. Разместила снимки в своем микроблоге и артистка. "Фото с большого лайв-шоу в Москве", – прокомментировала она кадры.

ПО ТЕМЕ

"Как девочки из эскорт-услуг": Maruv пристыдили за фото без штанов

Оплеванная Украиной певица Maruv сбежала в Россию

Украинский сегмент Сети едва не взорвался от праведного гнева пользователей. "Фу, смотреть противно. А тебя еще половина страны поддерживала", "Ты недостойна Украины", "Там и оставайся", "Ну в Москве тебе всегда будут рады, особенно после нацотбора. Может, стоит там остаться насовсем?" – затравили певицу украинцы.

Украинские СМИ не отстают от своих читателей. Успех шоу Maruv в Москве не дает им покоя, певице рекомендуют навсегда остаться в России и зарабатывать в "стране-агрессоре". При этом надо отметить, что концерт в российской столице был ничуть не развратнее номера, с которым артистка победила в нацотборе на "Евровидение-2019".

Напомним, победительница украинского национального отбора отказалась от участия в "Евровидении-2019" после того, как ее раскритиковали за гастроли в России и потребовали подписать кабальный контракт. Тем временем в Москве шоу Maruv проходят с успехом. Ранее украинской певице присудили награду в России – артистка одержала победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018.

Автор: Андрей Евлампиев12 апреля 2019, 13:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Блогер-андрогин едет покорять "Евровидение-2019"

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Как ответит Россия на хамство слетевшего с катушек Лукашенко
Сбитый летчик Порошенко накинулся на миротворца Зеленского
Кремль поставил на место обнаглевшего Лукашенко
"Попавший под самосвал" Зеленский сделал неожиданное заявление

Шоу-бизнес

Беременная Стриженова: Мимо зеркала не могу пройти
Что сказала Началова перед смертью в реанимации
Maruv взбесила украинцев оглушительным успехом в России
Бывший муж Бузовой вляпался в скандал с Кокориным и Мамаевым

Проишествия

Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Панайотова в больнице спасают от трагической участи Началовой

У певца есть ангел-хранитель
Шоу-бизнес

Что стало с сыном Пугачевой и Киркорова

Примадонна откровенно рассказала о несчастье
Шоу-бизнес

"Никаких нравоучений": Ковальчук о жестких требованиях к родителям

Певица не разрешает им вмешиваться в воспитание внучки
Шоу-бизнес

Ивлеева с отвращением вспомнила свой первый секс

Первый мужчина разбил Насте сердце

Гороскоп

Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле
Бывшая жена Башарова показала округлившийся живот
Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта
Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта

Спорт

Жена вмешалась в гнусную историю с любовницей Кокорина
Разъяренный Конор Макгрегор напал на фаната (видео)
Всплыли грязные подробности отношений дебошира Кокорина с любовницей
Кержаков обратился к брошенному сыну

Регионы

Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Объявлено о плане подрыва Крымского моста
Ребенка с ВИЧ затравили всем городом
Дерзкий налет на ювелирный в Петербурге попал на видео

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru