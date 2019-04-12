Maruv взбесила украинцев оглушительным успехом в России
Шоу украинской певицы Maruv с успехом прошло в московском "Известия-Hall" 6 апреля. Зрители с удовольствием поделились в Сети видео и фотографиями с концерта. Разместила снимки в своем микроблоге и артистка. "Фото с большого лайв-шоу в Москве", – прокомментировала она кадры.
Украинский сегмент Сети едва не взорвался от праведного гнева пользователей. "Фу, смотреть противно. А тебя еще половина страны поддерживала", "Ты недостойна Украины", "Там и оставайся", "Ну в Москве тебе всегда будут рады, особенно после нацотбора. Может, стоит там остаться насовсем?" – затравили певицу украинцы.
Украинские СМИ не отстают от своих читателей. Успех шоу Maruv в Москве не дает им покоя, певице рекомендуют навсегда остаться в России и зарабатывать в "стране-агрессоре". При этом надо отметить, что концерт в российской столице был ничуть не развратнее номера, с которым артистка победила в нацотборе на "Евровидение-2019".
Напомним, победительница украинского национального отбора отказалась от участия в "Евровидении-2019" после того, как ее раскритиковали за гастроли в России и потребовали подписать кабальный контракт. Тем временем в Москве шоу Maruv проходят с успехом. Ранее украинской певице присудили награду в России – артистка одержала победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018.
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