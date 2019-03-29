Бузовой и Maruv хорошо заплатили за ночь с иностранцами
Таисия Повалий, Тамара Гвердцители, Варвара, Надежда Кадышева, Александр Панайотов, Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, "Песняры" – от самых ярких звезд в афише фестиваля этого года слепит в глазах. Каждый из артистов – легенда, кумир, бриллиант отечественной поп-культуры.
Но "Славянский базар в Витебске" знаменит и тем, что зажигает новые имена. В разные годы победителями конкурса молодых исполнителей на этом фестивале искусств становились Таисия Повалий, Руслана, Теона Дольникова, Димаш Кудайберген, которые сегодня стали большими и востребованными артистами.
А вот Ольге Бузовой и украинской диве Maruv соревноваться ни с кем не надо. Их пригласили для участия в концерте "Europa Plis TV. Hit Non Stop в Витебске". И, по слухам, пообещали хорошие гонорары за концерт перед иностранной публикой. Примечательно, что выступление начнется в 01:30 ночи. Но концерты после полуночи – давняя традиция "Славянского базара". И часто зрители прямо оттуда утром идут на работу.
К Ольге Бузовой можно по-разному относиться, но она постоянно работает над собой и делает программы не хуже многих звезд. Она – самая обсуждаемая молодая российская звезда. И ее грядущее выступление на престижном фестивале искусств – в топе новостей!
А о Maruv из соседней Украины стали много говорить после ее смелого отказа от участия в "Евровидении" из-за кабальных и нелепых условий национальной вещательной компании. С тех пор, говорят, резко возросло количество приглашений на выступление из России. Теперь же с этой прекрасной вокалисткой, у которой недавно вышел дебютный альбом, познакомятся и в братской Белоруссии.
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