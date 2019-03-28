Рассекречены планы сбежавшей из Украины в Россию певицы Maruv
В этом уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Украинская певица Maruv сдержала свое обещание и приехала с гастролями в Россию. Несмотря на нападки недоброжелателей, она поехала наводить мосты дружбы", – заявил собеседник "Дни.ру".
Эксперт отметил, что именно за таких артистов и такие гастроли он выступает "всячески за". "Она подобна Саманте Смит, которая в 80-е года прошлого века приехала из США в СССР снимать напряжение между странами. Давно пора положить конец вражде между государствами. Два братских народа не имеют права позволять кучкам неадекватов мешать их отношениям", – заключил Вадим Манукян.
Напомним, певица Maruv рассказала о приезде на гастроли в Россию в своем Instagram. Исполнительница встретилась с фанатами.
Напомним, победительница украинского национального отбора певица Maruv отказалась от участия в "Евровидении-2019" после того, как ее раскритиковали за гастроли в России и потребовали подписать кабальный контракт.
Как писали "Дни.ру", ранее украинской певице Maruv присудили награду в России. Артистка одержала победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018.
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