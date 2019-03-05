Смерть добила загнанного в угол Пельша

Музыкант и телеведущий Валдис Пельш выразил соболезнования близким композитора Елены Дединской. Один из авторов программы "Угадай мелодию" скончалась 2 марта на 62-м году жизни.

Валдис Пельш не стал говорить громкие слова – не хотел, чтобы это звучало неискренне. Тем не менее телеведущий признался, что переживает утрату.

"Да, мы были знакомы, но это было достаточно давно – еще в период работы над программой "Угадай мелодию". Это был 95-й год, более 20 лет назад. Очень жалко, очень жалко", – сказал Пельш в эфире НСН. Церемония прощания с композитором и психотерапевтом проходит 5 марта в Больнице имени Мухина.

Елена Дединская получила известность благодаря музыке к кино, спектаклям и телешоу. В числе ее работ – "Женщина дня", "Марсианские хроники", "Угадай мелодию с Валдисом Пельшем", "Я сама с Юлией Меньшовой" и "Взгляд с Александром Любимовым".

Помимо композиторской работы, Дединская занималась музыкальной психотерапией. Она выпустила целый ряд альбомов с инструментальной музыкой. Валдис Пельш в интервью подчеркнул, что у композитора были более близкие люди, способные выразить скорбь и сожаление от души.

Шоумен Валдис Пельш со дня создания программы "Угадай мелодию" является ее ведущим. В 1997 году за работу на проекте он был награжден престижной премией "ТЭФИ" в номинации "Ведущий развлекательной программы". Пельш увлекается музыкой с детства. В 1983-м вместе с Алексеем Кортневым основал группу "Несчастный случай", в которой играл на протяжении 14 лет.