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Подробности экстренной госпитализации Валдиса Пельша

Валдис Пельш. Фото: www.globallookpress.com
Стало известно о срочной госпитализации Валдиса Пельша. Говорят, популярный телеведущий пожаловался на боли в сердце.
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Как утверждает РЕН ТВ, Валдис Пельш был доставлен в одну из столичных клиник. Сообщается, что у него проблемы с сердечным ритмом. После обследования врачи оценили состояние телеведущего как средней тяжести. Сейчас Валдис Пельш находится в кардиологическом отделении.

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Валдис Пельш рассказал о госпитализации

Ранее шоумен появился в программе Елены Малышевой "Жить здорово!". Он откровенно рассказал о своих страданиях от приступов панкреатита. Недуг мучил Пельша десять лет назад, но адскую боль он не может забыть до сих пор.

"Надо сказать, что боль настолько сильная, что запоминается на всю жизнь. Считается, что эти боли сильнее в два раза родовых. Так что мне нельзя сказать "Зато вы не рожаете", потому что я рожал аж два раза", – пытался отшутиться шоумен.

Он добавил, что медики практически вытащили его с того света, ситуация была весьма и весьма сложная – его диагноз "панкреонекроз". Теперь шоумен вынужден постоянно соблюдать диету. Он исключил из рациона алкоголь, жирное, острое и газированные напитки.

Пельш уверяет, что придерживаться такого типа питания не сложно, так как воспоминания о перенесенных муках очень мотивируют вести здоровый образ жизни. Валдис посоветовал поклонникам заботиться о здоровье, обращаться за медицинской помощью и не пренебрегать диагностикой.

UPD, Представитель Валдиса Пельша опроверг информацию о госпитализации телеведущего По информации Александра Качана, Пельш находится на плановом осмотре у врача. "Никакой отрицательной информации у меня нет. Только что говорил с его женой. Валдис отправился в клинику на плановые процедуры, не более. Все с ним хорошо", – подчеркнул представитель звезды.

Автор: Наталья Аряева22 ноября 2018, 12:44
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Жена Пельша невероятно помолодела

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